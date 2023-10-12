Vitória vai ganhar nova escola na região do Aeroporto

A Escola Americana de Vitória vai expandir a sua atuação na Capital e anunciou nesta terça-feira (10) para a imprensa, influenciadores, pais e professores, a construção do seu segundo campus, na área do aeroporto de Vitória, num investimento de R$30 milhões na primeira fase. Em uma área total de mais de 42 mil metros quadrados, é um dos primeiros projetos a ocupar os espaços do sítio aeroportuário como prevê o plano de desenvolvimento imobiliário da empresa Zurich Airport para os terrenos da região. A EAV Campus Aeroporto vai abrigar turmas do Ensino Fundamental Ano Finais (Middle School) e do Ensino Médio (High School). A nova unidade estará localizada na lateral da via de saída do aeroporto na região da avenida Adalberto Simão Nader. Na primeira fase, serão 21 novas salas, dentre as quais, um Laboratório de Ciências, um Laboratório de Design e uma Sala de Artes. Haverá também um complexo esportivo com campo de futebol, quadras poliesportivas cobertas, quadras de tênis, e quadra de areia (beach tennis e voleibol). Veja quem passou pelo café da manhã na galeria de Everton Nunes.