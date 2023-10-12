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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vitória vai ganhar nova escola na região do Aeroporto

Publicado em
12 out 2023 às 03:00
Ricardo Gesse, Cristiano Carvalho, Mariana Buaiz e Américo Buaiz Filho
Ricardo Gesse, Cristiano Carvalho, Mariana Buaiz e Américo Buaiz Filho: novidades na educação de Vitória Crédito: Everton Nunes

Educação internacional

A Escola Americana de Vitória vai expandir a sua atuação na Capital e anunciou nesta terça-feira (10) para a imprensa, influenciadores, pais e professores,  a construção do seu segundo campus, na área do aeroporto de Vitória, num investimento de R$30 milhões na primeira fase. Em uma área total de mais de 42 mil metros quadrados, é um dos primeiros projetos a ocupar os espaços do sítio aeroportuário como prevê o plano de desenvolvimento imobiliário da empresa Zurich Airport para os terrenos da região. A EAV Campus Aeroporto vai abrigar turmas do Ensino Fundamental Ano Finais (Middle School) e do Ensino Médio (High School). A nova unidade estará localizada na lateral da via de saída do aeroporto na região da avenida Adalberto Simão Nader. Na primeira fase, serão 21 novas salas, dentre as quais, um Laboratório de Ciências, um Laboratório de Design e uma Sala de Artes. Haverá também um complexo esportivo com campo de futebol, quadras poliesportivas cobertas, quadras de tênis, e quadra de areia (beach tennis e voleibol). Veja quem passou pelo café da manhã na galeria de Everton Nunes.

INAUGURAÇÃO 

Julia Abikair e Karla Casagrande
Julia Abikair e Karla Casagrande: nova filial da Luiza Barcelos no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

NA ITÁLIA

Dr. Ariosto Santos e Shirley Santos na Piazza San Carlo - Turim, Itália
Dr. Ariosto Santos e Shirley Santos na Piazza San Carlo, em Turim, Itália Crédito: Divulgação

Corrida Faesa

Neste domingo (15), Dia dos Professores, acontece a 17ª edição da Corrida FAESA, com um toque especial, uma categoria dedicada aos profissionais de educação e apoio à campanha "Outubro Rosa". O trajeto de 10 km passará pela orla de Vitória, a largada acontece na Avenida Beira Mar, em frente à Praça Pio XII, às 7h. A linha de chegada será no quarto bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, próxima ao quiosque K6.

Feriado

A arquiteta Ximene Villar vai aproveitar o feriadão para receber amigos e familiares de dentro e fora do Estado. No sábado (14), ela e o marido Edi Sarti, comemoram o aniversário da filha, a pequena Antonella.

Dia do Professor

Em homenagem ao Dia do Professor, celebrado neste domingo (15), a Le Card, empresa capixaba administradora de cartões de benefícios, visitou algumas escolas de Cariacica e presenteou professores da rede municipal com brindes e parabenizou a todos os profissionais da área por todo trabalho incrível que fazem. A ação contínua nesta segunda-feira (16) em escolas de Vila Velha e terça-feira (17), em escolas da Serra

Educação

Sandra e Amado Pereira estarão presentes no XVII Fórum Estadual Extraordinário “Desafios da Educação Contemporânea”, com a sua Vix Prime. O evento acontece nos dias 18 e 19, no Centro de Celebrações, em Jardim Camburi, Vitória.

QUERIDOS DE RR

José Daher, Celia Colodette e Sheila Basilio
José Daher, Celia Colodette e Sheila Basilio: em encontro décor na Ilha  Crédito: Mônica Zorzanelli

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