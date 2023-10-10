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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Lamir Quintela Torres ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Publicado em
10 out 2023 às 03:00
O aniversariante Lamir Quintela Torres e sua família
O aniversariante Lamir Quintela Torres e sua família: em almoço surpresa para celebrar aniversário Crédito: Cacá Lima

Viva, Lamir!

Lamir Quintela Torres ganhou festa surpresa para celebrar seu aniversário neste sábado (07), no Comfort Suítes Vitória, hotel de sua família.  Tudo foi organizado pela filha Claudia, com apoio da mãe, Alzira Torres, esposa do aniversariante. A decoração foi assinada por Ana Coelho. O Finest Hour Trio e o DJ Bombril animaram a pista da festa de 81 de Lamir. Veja as fotos de Cacá Lima.

CONGRESSO 

Educação

AmÉrico e Mariana Buaiz anunciam em coletiva na manhã desta terça-feira (10) o novo projeto educacional da Escola Americana de Vitória.

Burburinho fitness

A arquiteta Juliana Goulart é quem assina o projeto da loja Soleil Beach e Gym, na Praia do Canto. O coquetel de inauguração do novo espaço de moda fitness acontece na próxima terça-feira (10), e promete movimentar a noite capixaba. Carolina Hemerly e as empresárias Dani Barreto e Luciana Melo já são presenças confirmadas.

Espaço plural

O Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult), Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) convida para a Inauguração do espaço do Hub ES+, nesta terça-feira (10), a partir das 17h. O espaço fica na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Um momento especial e multicultural para celebrar a economia criativa, a inovação e a cultura capixaba. A programação irá contar com palestra, exposição de iniciativas e projetos, lançamentos e atrações artístico-culturais. O projeto de design de interiores é assinado pela arquiteta e diretora de criação do Studio Daus, Angela Gomes, em parceria com o arquiteto Paulo Pegoretti.

Fernanda Takai e Big Beatles

O Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles recebe no dia 19 de outubro, às 21h, a vocalista da banda Pato Fu, Fernanda Takai, no palco do Teatro da Ufes. A artista, que está na estrada há mais de 30 anos, se une à banda mais internacional do Espírito Santo para cantar os clássicos dos Beatles e encantar o público com sua voz doce e suave.

DECORAÇÃO

Ases inaugura nova sede

Há 45 anos atuando na Serra, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) vai inaugurar no dia 19 de outubro a Casa do Empresário Sérgio Rogério de Castro, cujo nome é uma homenagem ao seu 1º presidente da instituição. A chegada do espaço irá movimentar ainda mais as atividades desenvolvidas na cidade, especialmente as ligadas às novas tecnologias. É que com essa iniciativa, além de fortalecer o setor empresarial, será criado um hub de inovação dentro do espaço. “Trata-se de um arrojado projeto arquitetônico, dotado de multifuncionalidade para atender as atividades da Ases, prover serviços aos associados e acolher também a instalação de um hub de inovação na Serra”, explica Giuliano de Castro, presidente da Ases.

Autismo, olhar social e jurídico

A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, será uma das mediadoras do "Seminário Autismo: olhar social e jurídico", um evento que reunirá grandes nomes da advocacia, da área da saúde, além da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes). O Seminário gratuito, promovido pela ABA do Espírito Santo e o escritório Brum Kuster, será no próximo dia 17, às 19h, na Base 27.

Mesa-redonda

Pablo Vieira, outsourcing de gestão de marketing e líder da comunidade de Marketing Cloud da Salesforce, junto com o editor executivo de performance em A Gazeta, Aglisson Lopes, e do Head de Criação MP Publicidade, João Pitanga, comandarão a mesa-redonda sobre tecnologias emergentes, que acontece nesta quarta-feira (11), às 11h, na FAESA. O evento faz parte da programação da programação da 22ª Jornada Científica e Cultural da FAESA

ENCONTRO

Fábio de Pinho e Hellen Rocha
Fábio de Pinho e Hellen Rocha: em encontro décor na Ilha Crédito: Monica Zorzanelli

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