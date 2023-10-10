Lamir Quintela Torres ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

O Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), em parceria com a Secretaria da Cultura (Secult), Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) convida para a Inauguração do espaço do Hub ES+, nesta terça-feira (10), a partir das 17h. O espaço fica na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Um momento especial e multicultural para celebrar a economia criativa, a inovação e a cultura capixaba. A programação irá contar com palestra, exposição de iniciativas e projetos, lançamentos e atrações artístico-culturais. O projeto de design de interiores é assinado pela arquiteta e diretora de criação do Studio Daus, Angela Gomes, em parceria com o arquiteto Paulo Pegoretti.