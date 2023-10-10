Lamir Quintela Torres ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Há 45 anos atuando na Serra, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) vai inaugurar no dia 19 de outubro a Casa do Empresário Sérgio Rogério de Castro, cujo nome é uma homenagem ao seu 1º presidente da instituição. A chegada do espaço irá movimentar ainda mais as atividades desenvolvidas na cidade, especialmente as ligadas às novas tecnologias. É que com essa iniciativa, além de fortalecer o setor empresarial, será criado um hub de inovação dentro do espaço. “Trata-se de um arrojado projeto arquitetônico, dotado de multifuncionalidade para atender as atividades da Ases, prover serviços aos associados e acolher também a instalação de um hub de inovação na Serra”, explica Giuliano de Castro, presidente da Ases.