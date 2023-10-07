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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ivan Aguilar recebe embaixadores do seu desfile em Vitória; fotos

Publicado em
07 out 2023 às 03:00
Ivan Aguilar e Flávia Fardim
Ivan Aguilar e Flávia Fardim: noite fashion em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Noite fashion

Ivan Aguilar deu o start para seu grande desfile 2023 em happy hour nesta terça-feira (03), com a participação de embaixadores e apoiadores. O desfile está marcado para o dia 29 de novembro, no Espaço Patrick Ribeiro. Vagner Loppes, da VL Boutique de Eventos, será o responsável pela coordenação do evento. Veja as fotos de Arthur Louzada.

QUERIDOS DE RR

Talita e Bruno Pinho
Talita e Bruno Pinho: em mostra de decoração da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Em Frankfurt

A coordenadora do curso de direito da Faesa e secretária geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Sayury Otoni, segue para a Alemanha neste final de semana, onde participará de um importante curso de alta formação, de 9 a 12 de outubro. O curso, intitulado "Digitalização e Democracia: um Diálogo Brasil-Europa" é fruto de uma parceria entre a Escola Superior de Advocacia Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA Nacional) e a Goethe Universität Frankfurt, que visa abordar questões fundamentais por meio de um diálogo jurídico entre Brasil, Alemanha e Europa, os principais desafios e soluções para a crescente digitalização da sociedade.

Café com violino

O violinista Felipe Robert se apresenta neste domingo (08), a partir das 6h30, no hotel Comfort Suítes Vitória. Ele toca os maiores clássicos da MPB no restaurante, que é totalmente aberto ao público.

Na Noruega

O ex-aluno Marista, Leonardo Caus Sampaio, fez história ao ser o único aluno no nível de graduação no mundo a apresentar um artigo na Conferência Mundial de Finanças. O evento aconteceu em agosto, na Noruega. Leonardo foi aluno Marista até 2019, quando ingressou na Universidade Federal do Espírito Santo para cursar Economia.

ANIVERSÁRIO

Danielly Soares, Joaquim Soares Souza, Julia Soares, Francisco Soares Souza, Rodrigo Faria de Souza.
Danielly Soares, Joaquim Soares Souza, a aniversariante Julia Soares, Francisco Soares Souza, Rodrigo Faria de Souza: celebrando 22 anos em família, no Café Terra Nova, em Santa Lúcia  Crédito: Mônica Zorzanelli

QUERIDAS DE RR 

Flavia Dalla e Sandra Matias
Flavia Dalla e Sandra Matias: em evento badalado na cidade Crédito: Mônica Zorzanelli

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