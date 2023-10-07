Ivan Aguilar recebe embaixadores do seu desfile em Vitória; fotos

A coordenadora do curso de direito da Faesa e secretária geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Sayury Otoni, segue para a Alemanha neste final de semana, onde participará de um importante curso de alta formação, de 9 a 12 de outubro. O curso, intitulado "Digitalização e Democracia: um Diálogo Brasil-Europa" é fruto de uma parceria entre a Escola Superior de Advocacia Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA Nacional) e a Goethe Universität Frankfurt, que visa abordar questões fundamentais por meio de um diálogo jurídico entre Brasil, Alemanha e Europa, os principais desafios e soluções para a crescente digitalização da sociedade.