Fernanda Prates celebra aniversário em festa "only for girls" em Vitória

O hospital Meridional Praia da Costa vai realizar uma ação atrativa para marcar o “Outubro Rosa”. Os profissionais de saúde da unidade, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos estarão, no sábado (07), na curva de acesso ao Clube Libanês, na Praia da Costa, para uma ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama. O hospital vai realizar distribuição de vagas para realizar exames de mamografia gratuitamente, de brindes, além de muitas orientações sobre os cuidados para a prevenção à doença. A ação acontece a partir das 10h.