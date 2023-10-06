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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fernanda Prates celebra aniversário em festa "only for girls" em Vitória

Publicado em
06 out 2023 às 03:00
Fernanda Prates
Fernanda Prates comemorou 48 anos com festão na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada e Sérgio Oliveira

Viva, Nanda! 

Com 10 horas de festa, Fernanda Prates comemorou 48 primaveras, no sábado (30), na Praia do Canto. O encontro reuniu 100 amigas da aniversariante. A animação ficou a cargo da DJ Larissa Tantan e das bandas de Lilian Lomeu e Rickson Maiolli. O bufê foi assinado por Karla Brandão. A decoração em tons de branco, pink e laranja foi assinada por Cris Rocha e painéis e piso da Nuvem Sublimação.  Evilazia Navarro assinou o bolo. Veja as fotos de Cloves Louzada e Sérgio Oliveira.

DECORAÇÃO

Karine Albani, Danilo Urbano, e Ivan Aguilar
Karine Albani, Danilo Urbano, e Ivan Aguilar: em mostra de decoração na Ilha do Boi Crédito:  Patrícia Majone

COMEMORAÇÃO

Alice Cardoso, Ana Flávia Lemos e Karla Ribeiro
Alice Cardoso, a anfitriã Ana Flávia Lemos e Karla Ribeiro: celebrando 10 anos de clínica de dermatologia em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Chá Revelação

Karluanna e Luam Giuberti recebem amigos e familiares neste sábado (07) para o  Chá Revelação de seu primeiro baby, Paulo Vitor ou Luana. O bufê será Karla Brandão, decoração Tais Vaz, bolo Junior Vieira e cerimonial de Stella Miranda. 

Aniversário e Bodas

Ricardo Dalla convida para seu aniversário de 67 anos  e Bodas de Aventurina com sua Tereza neste sábado (07), na Ilha do Boi. O happy hour será animado pelo Finest Hour e Chico Chagas. 

Mamografia gratuita

O hospital Meridional Praia da Costa vai realizar uma ação atrativa para marcar o “Outubro Rosa”. Os profissionais de saúde da unidade, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos estarão, no sábado (07), na curva de acesso ao Clube Libanês, na Praia da Costa, para uma ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama. O hospital vai realizar distribuição de vagas para realizar exames de mamografia gratuitamente, de brindes, além de muitas orientações sobre os cuidados para a prevenção à doença. A ação acontece a partir das 10h.

Na Itália

Nosso cirurgião plástico, Ariosto Santos, e sua esposa Shirley Santos embarcaram nesta quarta-feira (04), para Itália. No roteiro eles passam por Piemonte, depois visitam a romântica região da Itália: Toscana. Por fim, visitam Roma, onde Dr. Ariosto vai conhecer novas tecnologias no Instituto Dermopatico (IDI).

Hambúrger

O show Numanice que Ludmilla fará na Praça do Papa neste sábado (07) promete ferver. Recém-inaugurado em Vitória, o Don Burger marca presença com suas delícias que estarão à disposição da cantora no camarim. O renomado chef hamburgueiro Marcos Britto, que assina o cardápio da nova rede, está supervisionando tudo pessoalmente.

HAPPY HOUR

Ana Bragatto, Eloisa Roncetti e Gustavo Roncetti da Costa receberam Penha Segui e um grupo de jovens que viaja em breve para a Disney ontem para uma noite de sabores americanos no Johnny Rockets
Ana Bragatto, Eloisa Roncetti e Gustavo Roncetti da Costa receberam a Tia Penha  e um grupo de jovens que viaja em breve para a Disney para uma noite de sabores americanos no Johnny Rockets Crédito: Divulgação

QUERIDAS DE RR

Brenda Bonine de Oliveira Com Sylviene Cani e Mara Torezani
Brenda Bonine de Oliveira,  Sylviene Cani Guaitolini e Mara Torezani: dia de beauty com a BM Produções Crédito: Divulgação

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