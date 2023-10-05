Veja quem conferiu a coletiva "Nenhum Objeto é Inocente" em Vitória

Duas exposições movimentam a OÁ Galeria, em Vitória, até o dia 14 de novembro. Com curadoria de Clara Pignaton, a exposição coletiva "Nenhum Objeto é Inocente" reúne obras de nove artistas contemporâneos: Carla Borba, Charlene Bicalho, Fredone Fone, Gilson Plano, Hilal Sami Hilal, Marina Weffort, Milena Oliveira, Paulo Climachauska e Rafael Pagatini. Simultaneamente, a individual "Lusque—Fusque", do artista paulista Bruno Novaes, ocupa o espaço expositivo do mezanino. Através de desenhos, aquarelas e objetos, Novaes nos convida a explorar uma atmosfera nostálgica, sensível, repleta de memórias de um imaginário doméstico e cotidiano. O texto de "Lusque—Fusque" é assinado por Amanda Tavares.