Beatriz Camatta Rangel e Bernardo Nassur dizem sim-sim em Vitória

Sob as bênçãos dos pais Roberta e Maurício Camatta e Andrea Azoury Nassur e Antônio Nassur, Beatriz e Bernardo disseram sim-sim na Igreja Nossa Senhora do Carmo, com celebração do Padre Clesio dos Santos. Após a cerimônia religiosa, os noivos receberam a família e amigos, no Ilha Buffet Espelho D’Água, no Álvares Cabral. A decoração foi assinada pela Florê, sonorização da One e show da dupla Nando e Michel. A cerimonialista Ingrid Castro cuidou dos detalhes da festa. Veja as fotos de Camilla Baptistin.