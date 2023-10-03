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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Beatriz Camatta Rangel e Bernardo Nassur dizem sim-sim em Vitória

Publicado em
03 out 2023 às 03:00
Os pais da noiva Roberta e Maurício Camatta, os noivos Beatriz Camatta Rangel e Bernardo Nassur e pais do noivo Andrea Azoury Nassur e Antônio Nassur
Os pais da noiva Roberta e Maurício Camatta, os noivos Beatriz Camatta Rangel e Bernardo Nassur, e os pais do noivo Andrea Azoury Nassur e Antônio Nassur: sim-sim na  Igreja Nossa Senhora do Carmo Crédito: Camilla Baptistin

Bia&Bernardo

Sob as bênçãos dos pais Roberta e Maurício Camatta e Andrea Azoury Nassur e Antônio Nassur, Beatriz e Bernardo disseram sim-sim na Igreja Nossa Senhora do Carmo, com celebração do Padre Clesio dos Santos. Após a cerimônia religiosa, os noivos receberam a família e amigos, no Ilha Buffet Espelho D’Água, no Álvares Cabral. A decoração foi assinada pela Florê, sonorização da One e show da dupla Nando e Michel. A cerimonialista Ingrid Castro cuidou dos detalhes da festa. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

QUERIDAS DE RR

Eduarda Buaiz e a chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, durante feira Acaps. Nesta semana, Flávia comanda mais um Mestre Kukinha, curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos
Eduarda Buaiz e a chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, durante feira Acaps. Nesta semana, Flávia comanda mais um Mestre Kukinha, curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos Crédito: Camilla Baptistin

ANIVERSÁRIO

os pais Juliana Piassi Pedroti e Yuri Garcia Pimentel receberam familiares e amigos para comemorar o aniversário de 5 anos do filho João Pedro
Com o tema HotWheels, os pais Juliana Piassi Pedroti e Yuri Garcia Pimentel receberam familiares e amigos para comemorar o aniversário de 5 anos do filho João Pedro no cerimonial Vila Pindô Crédito: Cris Coelho

CasaCor ES 1

A beleza da rocha ornamental Nordic Crystal, um lançamento exclusivo da marmoraria dos empresários Tiago Tinoco e Wendel Vieira, promete ser um dos destaques do Lounge Gourmet, ambiente assinado pela arquiteta Cris Locatelli na CASACOR ES deste ano

CasaCor ES 2

O Loft Corpo e Morada’ da arquiteta Ximene Vilar vai contar uma história através da poesia da avó na CasaCor ES. O ambiente com curadoria da Matias Brotas, traz peças antigas, poesias e obras do acervo dialogando com artistas contemporâneos e peças de design que traduzem os laços que constroem cada um.

Teste do olhinho

Considerado um distúrbio visual, que pode causar a cegueira irreversível, o Glaucoma pode acometer até 2,5 milhão de pessoas, segundo dados da Sociedade Brasileira do Glaucoma (SBG). A oftalmologista Liliana Nóbrega destaca que a prevenção da doença pode começar na infância. “As mamães podem acompanhar a visão do bebê por meio do teste do olhinho. Isso evita problemas futuros na infância e na fase adulta”, afirma.

Delícias pré-Disney

Eloisa Roncetti, Gustavo da Costa Roncetti e Ana Bragatto recebem nesta terça (03) Penha Segui e seu grupo de jovens com viagem marcada para a Disney. Na noite no Johnny Rockets, todos os sabores tipicamente americanos: burguers e hot-dogs suculentos e sodas especiais. Na decoração, ícones made in US como Mickey e Minnie.

QUERIDAS DE RR

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