Veja quem prestigiou a inauguração de nova casa de samba de Vitória

O Grupo 21vinte7, de Pedro Paulo Moyses, Thiago Garcia, Tito Dias e Rodolfo Kawada inaugurou oficial o mais novo hotspot de samba da principal praia de Vitória. A orla de Camburi recebeu de braços abertos o Repique Samba Lounge, na altura da Mata da Praia, com uma turma animada, entre nomes do empresariado, formadores de opinião, imprensa e influenciadores digitais. Além do restaurante, a casa conta com um rooftop com capacidade para até 400 pessoas, e uma vista imperdível dos nossos dois maiores cartões postais - o Convento da Penha e a Terceira Ponte.