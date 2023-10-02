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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a inauguração de nova casa de samba de Vitória

Publicado em
02 out 2023 às 03:00
Mariana Morena e Ithanara Bragio
Mariana Morena e Ithanara Bragio Crédito: Levi Mori

Hot Spot

O Grupo 21vinte7, de Pedro Paulo Moyses, Thiago Garcia, Tito Dias e Rodolfo Kawada inaugurou oficial o mais novo hotspot de samba da principal praia de Vitória. A orla de Camburi recebeu de braços abertos o Repique Samba Lounge, na altura da Mata da Praia, com uma turma animada, entre nomes do empresariado, formadores de opinião, imprensa e influenciadores digitais. Além do restaurante, a casa conta com um rooftop com capacidade para até 400 pessoas, e uma vista imperdível dos nossos dois maiores cartões postais - o Convento da Penha e a Terceira Ponte.

FESTA

Lisa, Ivana e Nina Tassis
Lisa, Ivana e Nina Tassis: mãe e filhas na celebração dos 40 anos da loja Fricote, em Vitória Crédito: Lorena Dalla

ALMOÇO

Ruth Rabello, Denise Giestas, Hellen Rocha e Ricardo Cesconetto
Ruth Rabello, Denise Giestas, Hellen Rocha e Ricardo Cesconetto: em almoço de arquitetos e profissionais da área Crédito: Divulgação

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