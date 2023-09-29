Serginho Groisman recebe obra de artista do ES em evento da Rede Gazeta

O gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo; o apresentador Serginho Groisman; o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes; e o gerente comercial da Rede Gazeta, Ivan Reis

Vitória foi palco de uma grande arena de conhecimento, que reuniu especialistas de diversas áreas e trouxe discussões relevantes para estudantes e educadores. O apresentador Serginho Groisman (TV Globo) comandou o EducarES, com a participação de mais de 1000 inscritos. O evento aconteceu na quinta-feira (28), no Vitória Grand Hall.

Na ocasião, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, agraciou o apresentador do Programa Altas Horas com uma obra de Climacio Pinguim, artista gráfico e designer capixaba, morador do município da Serra. Pinguim trabalha com a criação de quadros e outros elementos gráficos que reforçam a cultura local, sempre exaltando o que há de melhor no Espírito Santo