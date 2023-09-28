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EducarES

'Escola precisa estar atenta ao novo jovem', diz Serginho Groisman

Apresentador participou de bate-papo sobre o impacto das inteligências artificiais na educação durante evento realizado pela Rede Gazeta
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 set 2023 às 18:57

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 18:57

Referência na área de comunicação, o apresentador da TV Globo Serginho Groisman comandou um bate-papo entre estudantes e profissionais durante o EducarES, evento promovido pela Rede Gazeta, nesta quinta-feira (28), no Vitória Grand Hall, na Capital.  Comunicador, convidados e o público discutiram sobre o impacto da inteligência artificial na educação, na Arena Profissões.
Em entrevista à repórter Diná Sanchotene, de A Gazeta, disponível no vídeo acima, Serginho falou sobre os desafios de se preparar para o mercado de trabalho em um contexto de constante avanço tecnológico. O apresentador ressaltou a importância da atenção dos professores aos "novos jovens". 
"A escola precisa estar atenta, também, ao novo jovem. Fala-se muito de novas profissões, mas se esquece de quem está dentro da sala de aula. O professor precisa se reciclar. Ele precisa ter condições de se reciclar. Isso significa que precisa ter melhores condições de trabalho, melhor remuneração, melhores tecnologias e uma sala de aula saudável", aponta o apresentador.

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