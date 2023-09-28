'Escola precisa estar atenta ao novo jovem', diz Serginho Groisman

Em entrevista à repórter Diná Sanchotene, de A Gazeta , disponível no vídeo acima, Serginho falou sobre os desafios de se preparar para o mercado de trabalho em um contexto de constante avanço tecnológico. O apresentador ressaltou a importância da atenção dos professores aos "novos jovens".

"A escola precisa estar atenta, também, ao novo jovem. Fala-se muito de novas profissões, mas se esquece de quem está dentro da sala de aula. O professor precisa se reciclar. Ele precisa ter condições de se reciclar. Isso significa que precisa ter melhores condições de trabalho, melhor remuneração, melhores tecnologias e uma sala de aula saudável", aponta o apresentador.