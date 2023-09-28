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Revista EducarES 2023 traz inovações no ensino e no mercado de trabalho

Em versões impressa e digital, publicação mostra, entre outras análises, como a inteligência artificial estabelece um novo parâmetro na aprendizagem e no mercado

Publicado em 

28 set 2023 às 08:00

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 08:00

Revista EducarES traz conteúdos sobre educação, do ensino básico ao superior, além de novidades sobre carreira e mercado de trabalho Crédito: Flávia Martins
A educação e o mercado de trabalho se renovam a cada dia, com avanços na tecnologia, o que exige atualização constante da forma de ensinar e aprender. Algumas dessas inovações podem ser conferidas na segunda edição da Revista EducarES. A publicação de A Gazeta, que traz versões impressa e digital, será distribuída durante o "EducarES: Arena Profissões", evento realizado pela Rede Gazeta nesta quinta-feira (28), no Vitória Grand Hall, na Capital. 
A segunda edição da revista trata de temas como os impactos da inteligência artificial, saúde mental de estudantes e professores e profissões que estão em transformação, além de uma entrevista com o apresentador da TV Globo Serginho Groisman, que participa do Arena Profissões. Para ter acesso à revista digital, basta clicar no link abaixo:

Arquivos & Anexos

Revista EducarES 2023

Sem limites para o conhecimento: Como a inteligência artificial estabelece um novo parâmetro de aprendizagem, com impactos na educação e no mercado de trabalho
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