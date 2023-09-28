Revista EducarES 2023 traz inovações no ensino e no mercado de trabalho

Revista EducarES traz conteúdos sobre educação, do ensino básico ao superior, além de novidades sobre carreira e mercado de trabalho

A segunda edição da revista trata de temas como os impactos da inteligência artificial, saúde mental de estudantes e professores e profissões que estão em transformação, além de uma entrevista com o apresentador da TV Globo Serginho Groisman, que participa do Arena Profissões. Para ter acesso à revista digital, basta clicar no link abaixo: