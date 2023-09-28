Revista EducarES 2023 traz inovações no ensino e no mercado de trabalho

A educação e o mercado de trabalho se renovam a cada dia, com avanços na tecnologia, o que exige atualização constante da forma de ensinar e aprender. Algumas dessas inovações podem ser conferidas na segunda edição da Revista EducarES. A publicação de A Gazeta, que traz versões impressa e digital, será distribuída durante o "EducarES: Arena Profissões", evento realizado pela Rede Gazeta nesta quinta-feira (28), no Vitória Grand Hall, na Capital.
A segunda edição da revista trata de temas como os impactos da inteligência artificial, saúde mental de estudantes e professores e profissões que estão em transformação, além de uma entrevista com o apresentador da TV Globo Serginho Groisman, que participa do Arena Profissões. Para ter acesso à revista digital, basta clicar no link abaixo:
Arquivos & Anexos
Revista EducarES 2023
Sem limites para o conhecimento: Como a inteligência artificial estabelece um novo parâmetro de aprendizagem, com impactos na educação e no mercado de trabalho
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