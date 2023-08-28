Impacto da Inteligência Artificial na Educação é tema no EducarES 2023

Um dos temas abordados na edição deste ano será o uso da IA na sala de aula, os desafios da questão ética e os benefícios de tornar a tecnologia mais acessível, personalizada e eficaz.

“A Educação é um tema de extrema importância quando se pensa em um Estado mais forte e com cidadãos que tenham capacidade de pensar criticamente, tomar decisões e projetar o futuro. O uso da IA apareceu com mais força nas discussões sobre a sala de aula e, por isso, não tinha como não ser um assunto no centro da conversa do EducarES”, destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.