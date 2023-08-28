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Impacto da Inteligência Artificial na Educação é tema no EducarES 2023

Projeto da Rede Gazeta traz discussões relevantes para estudantes e educadores. Apresentador Serginho Groismann vai comandar evento em Vitória
WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

28 ago 2023 às 14:45

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 14:45

A discussão sobre os impactos da inteligência artificial (IA) na educação é uma pauta em destaque em escolas de todo o país. E esse será um dos temas centrais de mais uma edição do EducarES, uma verdadeira arena de conhecimento reunindo especialistas do Espírito Santo, que este ano traz como tema “Diálogos que impulsionam”. O encontro, que acontece no dia 28 de setembro, no Vitória Grand Hall, terá mediação do apresentador Serginho Groisman.
Um dos temas abordados na edição deste ano será o uso da IA na sala de aula, os desafios da questão ética e os benefícios de tornar a tecnologia mais acessível, personalizada e eficaz.
Evento EducarES vai acontecer no dia 28 de setembro, no Vitória Grand Hall, em Vitória.
Evento EducarES vai acontecer no dia 28 de setembro, no Vitória Grand Hall, em Vitória. Crédito: Divulgação
“A Educação é um tema de extrema importância quando se pensa em um Estado mais forte e com cidadãos que tenham capacidade de pensar criticamente, tomar decisões e projetar o futuro. O uso da IA apareceu com mais força nas discussões sobre a sala de aula e, por isso, não tinha como não ser um assunto no centro da conversa do EducarES”, destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
As inscrições para participar do evento são gratuitas e já estão abertas. Se você é estudante, professor ou se está de olho nos desafios e avanços da Educação no Espírito Santo, inscreva-se agora mesmo, clicando aqui.

Serviço:

  • Data: 28 de setembro
  • Horário: 13h
  • Local: Vitória Grand Hall
  • Mediação: Serginho Groisman
  • Apresentação: Will Loyola
  • Convidados especiais: profissionais de diversas áreas

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