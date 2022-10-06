Inscreva-se para debater o ensino capixaba no EducarES

A atriz e escritora Denise Fraga é uma das palestrantes do novo projeto EducarES Crédito: Divulgação

EducarES chega com a proposta de dialogar sobre a educação com pais, professores, alunos e diferentes profissionais. E para fazer isso da melhor forma, a iniciativa da Rede Gazeta unifica dois de seus já tradicionais eventos, o Encontro de Pais e Mestres e o Arena de Profissões. Com o lema “O futuro que move o Espírito Santo”, a primeira edição do novo projeto vai acontecer no próximo dia 9, a partir de 13h, no Vitória Grand Hall. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em Discutir e inovar a construção do processo do conhecimento não é uma tarefa fácil. Por isso, ochega com a proposta de dialogar sobre a educação com pais, professores, alunos e diferentes profissionais. E para fazer isso da melhor forma, a iniciativa daunifica dois de seus já tradicionais eventos, o Encontro de Pais e Mestres e o Arena de Profissões. Com o lema “O futuro que move o Espírito Santo”, a primeira edição do novo projeto vai acontecer no próximo dia 9, a partir de 13h, no Vitória Grand Hall. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em projetos.ag/educares

A primeira parte da programação contará com a atriz e escritora Denise Fraga como palestrante para o Encontro de Pais e Mestres, trazendo o tema "Conexões humanas em tempos digitais". A psicóloga e educadora aprental Lícia Assbú será uma das convidadas especiais e a mediação fica por conta da jornalista e apresentadora do ES2, Daniela Abreu.

Na sequência do EducarES, o Arena de Profissões começa, às 15:30h, com a participação de profissinais de diversas áreas, falando sobre o futuro do mercado de trabalho e esclarecendo dúvidas de estudantes. Tudo isso com a mediação do apresentador do Altas Horas, Serginho Groisman, e apresentação da jornalista e apresentadora do Em Movimento, Luanna Esteves.

Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, acredita que a junção das iniciativas pode ampliar o público do evento. "Enxergamos a oportunidade de unir dois grandes projetos de educação que já temos na casa por uma iniciativa ainda maior para debater o ensino no Espírito Santo. Isso porque, dessa forma, ampliamos o alcance do evento e possibilitamos mais troca entre pais, alunos, professores e profissionais, sempre pensando no que nos move pra frente”, explica.

Já para o gerente de Comunicação Institucional, Eduardo Fachetti, os debates sobre a educação são contínuos para a evolução do Estado. “O EducarES já nasce para ser um evento de referência. Os temas mudam anualmente, mas a essência, de debater o futuro da educação e das profissões, é perene, assim como o nosso propósito enquanto Rede Gazeta, de contribuir com o desenvolvimento do ES conectando assuntos relevantes como esses à população", afirma.

A estrada é gratuita e as inscrições já estão abertas, basta clicar aqui

ENTENDA OS DOIS PROJETOS

O Encontro de Pais e Mestres surgiu da necessidade de conversar sobre os novos rumos no mundo educacional. Com o intuito de trazer discussões, pesquisas e sugestões para as atividades de pais, professores, gestores e mantenedores, convidando profissionais renomados e reconhecidos do setor da educação para falarem sobre os principais desafios, apresentar ideias, reflexões e soluções para instituições de ensino e responsáveis.

O Arena Profissões 2022 chega para proporcionar aos estudantes a oportunidade de esclarecer suas dúvidas sobre diversas carreiras de diferentes áreas. Serão discutidas as novidades do ensino médio, bem como os desafios, os impactos e as possibilidades abertas com uma grade curricular tão diferente.