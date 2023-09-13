A Gazeta lança canais de notícias e empregos no WhatsApp; saiba como seguir

O WhatsApp, plataforma de mensagens instantâneas da Meta, que também é dona do Facebook e do Instagram, lançou nesta quarta-feira (13) um novo recurso chamado Canais. Com a ferramenta, o usuário vai poder buscar os perfis preferidos para seguir, a exemplo do que é feito em outras plataformas, como o Telegram. A Gazeta saiu na frente e já tem Canais no ar: um de notícias e um exclusivo sobre empregos. Saiba, abaixo, como acessá-los.
Os canais ficam separados das conversas. "Quem você escolhe seguir não fica visível para outros seguidores. Além disso, protegemos as informações pessoais de administradores e seguidores", explica o comunicado da empresa. Diferentemente dos Grupos, em que é possível saber a identidade dos outros participantes, nos Canais os seguidores não terão acesso a essa informação, ainda que outra pessoa da lista de contatos siga o mesmo canal, conferindo mais privacidade na troca de mensagens.
Acesse os Canais de A Gazeta
Primeiro, é preciso conferir se o aplicativo do WhatsApp está atualizado. Para isso, vá até a loja de aplicativo do seu aparelho (Play Store, em dispositivos Android, e AppStore, no iOS). É possível que o recurso ainda não esteja disponível para o seu dispositivo. Nesse caso, ao tentar acessar, uma mensagem aparecerá na tela informando "os canais ainda não estão disponíveis para você. Avisaremos você quando o recurso estiver disponível."
Se você chegou até aqui, vamos dar um caminho fácil. É só clicar aqui para acessar o canal de "Espírito Santo - A Gazeta", e ficar por dentro das principais notícias do Estado. Ou aqui para acessar o canal "Concursos & Empregos ES", com conteúdo sobre carreiras.
Mas uma das vantagens da nova ferramenta é, justamente, não precisar de um convite. É possível fazer uma busca pelo nome, ou assunto de interesse, e ingressar para receber o conteúdo. Na parte inferior da aba "Canais", vá até "Mostrar Tudo" que fica à direita de "Encontrar Canais".
Agora, é só digitar alguma palavra-chave relacionada ao conteúdo de interesse. Para receber notícias sobre o Estado, é só digitar "Espírito Santo" ou "A Gazeta". E fique atento ao selo de verificação para ter certeza de que está na página oficial.
A Gazeta à frente na distribuição
No momento em que esta matéria estava sendo escrita, cerca de 1.700 pessoas já estavam seguindo a página com notícias do Espírito Santo no novo serviço da Meta. O editor de distribuição de A Gazeta, Danilo Meirelles, lembra que o portal também esteve à frente em outras estratégias para fazer com que a informação de credibilidade chegasse de maneira mais rápida aos leitores.
"Nós fomos os primeiros a trabalhar com os grupos de WhatsApp para notícias aqui no Espírito Santo e, durante a pandemia, este foi um dos principais meios de distribuição do conteúdo confiável e atualizado sobre a Covid-19. Nós criamos os primeiros grupos para envio de informações logo que a OMS decretou a pandemia e os primeiros casos surgiram no Estado. Em poucos dias, enchemos 41 grupos. O diferencial de produzir conteúdo em português fez a gente receber muitas pessoas de Moçambique, onde as informações sobre a pandemia ainda eram pouco encontradas", lembra Danilo.
Até grupos indígenas do Amazonas enviaram agradecimentos à equipe por manter os grupos atualizados com informações sobre a pandemia. Hoje, milhares de pessoas recebem notícias do Estado pela plataforma. "Posteriormente, com o fim da pandemia, os grupos começaram a receber informações gerais do Espírito Santo. Atualmente, quase 25 mil pessoas recebem informações de A Gazeta direto no WhatsApp", ressalta o edito