A Gazeta lança canais de notícias e empregos no WhatsApp; saiba como seguir

WhatsApp oferece opções de pagamento dentro do app Crédito: Istockphotos

A Gazeta saiu na frente e já tem Canais no ar: um de notícias e um exclusivo sobre empregos. Saiba, abaixo, como acessá-los. WhatsApp , plataforma de mensagens instantâneas da Meta , que também é dona do Facebook e do Instagram , lançou nesta quarta-feira (13) um novo recurso chamado Canais. Com a ferramenta, o usuário vai poder buscar os perfis preferidos para seguir, a exemplo do que é feito em outras plataformas, como o Telegram saiu na frente e já tem Canais no ar: um de notícias e um exclusivo sobre empregos. Saiba, abaixo, como acessá-los.

Os canais ficam separados das conversas. "Quem você escolhe seguir não fica visível para outros seguidores. Além disso, protegemos as informações pessoais de administradores e seguidores", explica o comunicado da empresa. Diferentemente dos Grupos, em que é possível saber a identidade dos outros participantes, nos Canais os seguidores não terão acesso a essa informação, ainda que outra pessoa da lista de contatos siga o mesmo canal, conferindo mais privacidade na troca de mensagens.

Acesse os Canais de A Gazeta

Primeiro, é preciso conferir se o aplicativo do WhatsApp está atualizado. Para isso, vá até a loja de aplicativo do seu aparelho (Play Store, em dispositivos Android, e AppStore, no iOS). É possível que o recurso ainda não esteja disponível para o seu dispositivo. Nesse caso, ao tentar acessar, uma mensagem aparecerá na tela informando "os canais ainda não estão disponíveis para você. Avisaremos você quando o recurso estiver disponível."

Caso o recurso ainda não esteja disponível, um aviso aparece na tela do WhatsApp Crédito: Reprodução

Mas uma das vantagens da nova ferramenta é, justamente, não precisar de um convite. É possível fazer uma busca pelo nome, ou assunto de interesse, e ingressar para receber o conteúdo. Na parte inferior da aba "Canais", vá até "Mostrar Tudo" que fica à direita de "Encontrar Canais".

Nova aba de Canais da plataforma Crédito: Reprodução

Agora, é só digitar alguma palavra-chave relacionada ao conteúdo de interesse. Para receber notícias sobre o Estado, é só digitar "Espírito Santo" ou "A Gazeta". E fique atento ao selo de verificação para ter certeza de que está na página oficial.

Há um campo de busca pelo qual o usuário pode procurar os canais de interesse para seguir Crédito: Reprodução

A Gazeta à frente na distribuição

No momento em que esta matéria estava sendo escrita, cerca de 1.700 pessoas já estavam seguindo a página com notícias do Espírito Santo no novo serviço da Meta. O editor de distribuição de A Gazeta, Danilo Meirelles, lembra que o portal também esteve à frente em outras estratégias para fazer com que a informação de credibilidade chegasse de maneira mais rápida aos leitores.

"Nós fomos os primeiros a trabalhar com os grupos de WhatsApp para notícias aqui no Espírito Santo e, durante a pandemia, este foi um dos principais meios de distribuição do conteúdo confiável e atualizado sobre a Covid-19. Nós criamos os primeiros grupos para envio de informações logo que a OMS decretou a pandemia e os primeiros casos surgiram no Estado. Em poucos dias, enchemos 41 grupos. O diferencial de produzir conteúdo em português fez a gente receber muitas pessoas de Moçambique, onde as informações sobre a pandemia ainda eram pouco encontradas", lembra Danilo.