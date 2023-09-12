Esquecer a carteira em casa, hoje em dia, não é mais um problema tão grande, se comparado a esquecer o celular. Depois da popularização dos pagamentos virtuais , o acessório está a mais um passo de ficar obsoleto com a versão digital dos documentos. No Espírito Santo , 100 mil pessoas já estão aptas a baixar e usar o RG Digital , segundo informações da Polícia Civil divulgadas nesta segunda-feira (11).

Com isso, os documentos emitidos a partir do dia 8 de maio já podem ser acessados, também, pelo celular.

Ao acessar o aplicativo na loja, o usuário é informado que é possível usar a versão digital para abrir conta em banco e viajar Crédito: Reprodução

Como acessar:

Baixe o aplicativo "RG Digital Espírito Santo", disponível nas lojas de aplicativos de dispositivos Android (Play Store) e Apple (App Store);

Em seguida, aponte a câmera para o QR Code atrás do documento físico;

Depois, faça a validação biométrica.

Documentos emitidos antes dessa data só terão acesso à versão digital caso seja solicitada uma segunda via.

Your browser does not support the audio element. Cem mil pessoas já podem acessar o RG Digital no ES; veja como baixar

E a facilidade vai além de ter o documento na palma da mão, numa versão que não se deteriora com o tempo, diferentemente do papel. Também é possível gerar uma versão PDF assinada digitalmente — conforme o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil —, que tem validade jurídica, assim como o documento autenticado. Ele pode ser usado, por exemplo, para viajar e abrir uma conta bancária.

Em entrevista ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, o perito do gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica Eric Santa Clara disse que o RG Digital tem o objetivo de facilitar a vida das pessoas.

"É mais uma etapa, mais uma entrega do projeto de modernização da identificação civil e criminal do Estado. É uma tendência de digitalização dos serviços, para que o cidadão possa ter os seus documentos na palma da mão no celular", enfatizou o perito.