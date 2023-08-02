WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android 4.1 a 4.4 Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial com Dall-E 2

O WhatsApp poderá parar de funcionar a qualquer momento, a partir de 24 de outubro, em celulares com sistemas operacionais anteriores aos Android 5.0. Isso porque o aplicativo vai deixar de prestar suporte nessa data a versões anteriores, de acordo com atualização no site do aplicativo de mensagens.

O aplicativo deixará de receber atualizações nestes aparelhos com versões mais antigas.

Hoje, o mensageiro é recomendado para aparelhos Android 4.1 ou superiores e em dispositivos com iOS 12 --incompatível, por exemplo, com o iPhone 5-- ou posterior.

Em 24 de outubro do ano passado, o aplicativo deixou de receber suporte em iPhones equipados com iOS 10 e iOS 11.

Os smartphones sem suporte também deixam de receber recursos incrementados pelo WhatsApp, como o envio de vídeos em tempo real, anunciado na última quinta-feira (27).

O Android 4.1 foi lançado em 2012 e era equipado nos Samsungs Galaxy S3 Mini VE e Galaxy Ace. O Android 4.4 é de 2013 e equipa os Galaxy A7 e A5, da Samsung, e o Vibe Z2, da Lenovo.