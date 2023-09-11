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Aniversário

“Somos Capixabas”: Rede Gazeta celebra 95 anos exaltando o melhor do capixaba

Como parte das comemorações do aniversário de 95 anos, a Rede Gazeta lançou o movimento Somos Capixabas na telinha da TV Gazeta, mostrando as belezas do ES

Publicado em 

11 set 2023 às 15:10

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 15:10

Como parte da celebração de seus 95 anos, a Rede Gazeta lançou um VT que coloca na telinha da TV Gazeta os elementos do movimento Somos Capixabas. A ideia é enaltecer a riquíssima cultura do Espírito Santo, exibindo pessoas diversas e lugares variados do nosso Estado. Confira no vídeo acima. 
Haelly Dragnev, produtora da Promo TV, explica a ideia de diversidade que moveu a produção do projeto. "A intenção era mostrar o capixaba, o Espírito Santo e o que o nosso Estado tem de melhor. Ressaltar a diversidade que a gente encontra aqui, em vários aspectos. Selecionei símbolos, locais e pessoas que pudessem representar isso. Desde a cor da roupa do João Bananeira até a aplicação dos elementos nas imagens, a ideia foi incorporar a identidade visual do Somos Capixabas na peça".

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