“Somos Capixabas”: Rede Gazeta celebra 95 anos exaltando o melhor do capixaba

Como parte da celebração de seus 95 anos, a Rede Gazeta lançou um VT que coloca na telinha da TV Gazeta os elementos do movimento Somos Capixabas . A ideia é enaltecer a riquíssima cultura do Espírito Santo, exibindo pessoas diversas e lugares variados do nosso Estado. Confira no vídeo acima.

Haelly Dragnev, produtora da Promo TV, explica a ideia de diversidade que moveu a produção do projeto. "A intenção era mostrar o capixaba, o Espírito Santo e o que o nosso Estado tem de melhor. Ressaltar a diversidade que a gente encontra aqui, em vários aspectos. Selecionei símbolos, locais e pessoas que pudessem representar isso. Desde a cor da roupa do João Bananeira até a aplicação dos elementos nas imagens, a ideia foi incorporar a identidade visual do Somos Capixabas na peça".