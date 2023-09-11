Da visita de Mandela ao show do Paul McCartney: fatos que marcaram o ES

Há 95 anos, os capixabas abriram as portas de suas casas para que a Rede Gazeta pudesse levar informação. De lá para cá, os acontecimentos mais marcantes do Espírito Santo foram contados por aqui. A Gazeta não só noticiou, como participou de perto de toda essa história. Com o propósito de contribuir com o desenvolvimento do capixaba, tornou-se o maior grupo de comunicação do Estado.

A Gazeta registrou em seus veículos a formação do Espírito Santo. No jornal impresso, nas rádios, na televisão e, posteriormente, no site, fez coberturas marcantes. Da inauguração da Terceira Ponte à visita de Nelson Mandela ao Estado, o jornalismo da empresa se fez presente.

Para relembrar alguns desses acontecimentos, a reportagem separou alguns dos mais importantes fatos que noticiamos por aqui nos últimos 95 anos. Confira abaixo.

INAUGURAÇÃO DA TERCEIRA PONTE

Inauguração da Terceira Ponte Crédito: Gildo Loyola | Cedoc - A Gazeta

No dia 23 de agosto de 1989, às 10h20, em uma solenidade simples, foi inaugurada a Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e Vila Velha, após obra que durou 11 anos. O então governador do Espírito Santo, Max de Freitas Mauro, pagou o pedágio no valor de 2,50 cruzados novos e o fluxo dos carros foi liberado.

O jornal A Gazeta da época mostrou que mesmo não tendo sido organizada uma festa de inauguração, com poucas pessoas convidadas oficialmente, um grande público compareceu à praça de pedágios. A inauguração também foi marcada pela gritaria dos estudantes que, em uma manifestação, cobravam do governador providências em relação à greve dos professores.

Inauguração da Terceira Ponte

NELSON MANDELA NO ES

Nelson Mandela no Espírito Santo Crédito: Chico Guedes | Cedoc - A Gazeta

Em 3 de agosto de 1991, a capa do Caderno 2 de A Gazeta dava as boas-vindas a Nelson Mandela, líder negro e símbolo de resistência contra a segregação racial, que visitava o Espírito Santo. Mandela chegou em Vitória no dia 4, vindo de Salvador, foi para a residência oficial do governo do Estado, na Praia da Costa, e teve um encontro com jornalistas. Também na casa do governador almoçou moqueca e torta capixaba e pediu que o estoque de guaraná do seu quarto fosse duplicado.

De noite, o líder sul-africano foi recebido por aproximadamente 7 mil pessoas no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Mandela ficou três dias no ES e depois sua comitiva viajou para Brasília.

Nelson Mandela no ES

PAPA JOÃO PAULO II EM SÃO PEDRO

Visita do Papa João Paulo II a São Pedro, em 1991 Crédito: Chico Guedes | A Gazeta

Em missão de paz, o papa João Paulo II chegou no dia 18 de outubro de 1991 a Vitória. Em trajeto no papamóvel, foi aplaudido pelos capixabas. O líder religioso celebrou uma missa na Enseada do Suá, onde deu a comunhão aos fiéis. No bairro São Pedro, na Capital — única comunidade que visitou em sua segunda viagem ao Brasil — o papa fez a doação de um cheque no valor de 100 mil dólares e quebrou o protocolo ao deixar o palanque e ir em direção ao povo. Ele abraçou e deu terços para as crianças. Lágrimas, arrepios e muita emoção foi o que se viu, segundo o jornal A Gazeta, enquanto o padre caminhava em meio a multidão.

Papa no ES

PAUL MCCARTNEY NO KLEBER ANDRADE

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade Crédito: Edson Chagas | A Gazeta

Hello, Vitória! Paul McCartney chegou na capital capixaba no dia 10 de novembro de 2014 e fez um show no Kleber Andrade, em Cariacica, para ficar na história. Esbanjando simpatia, o astro inglês saiu do aeroporto com o vidro aberto acenando para os fãs e fotógrafos que o aguardavam. Ele ficou em um hotel na Enseada do Suá com a entrada blindada por policiais militares e o andar em que estava hospedado teve o elevador bloqueado para os demais hóspedes.

O ex-Beatle também teve aulas de português em Vitória para se comunicar melhor com o público durante o show. O jornal A Gazeta informou que o público de 34 mil pessoas foi ao delírio quando o cantor abriu o show com um: "Oi, Vitória! Boa noite, capixabas!". O show de quase três horas foi considerado o mais importante da história musical do Espírito Santo.

Paul McCartney no ES

ENCHENTES DE 2013

Em uma rodovia de acesso ao município de Pancas, uma ponte foi arrancada pelas fortes chuvas de 2013 Crédito: Carlos Alberto Silva

Em dezembro de 2013, o Espírito Santo precisou ser reconstruído após a enchente que atingiu o Estado — considerada uma das piores da história. Cidades ficaram isoladas e as chuvas deixaram rastros de destruição por todo lado. Muitas pessoas morreram e o então governador Renato Casagrande decretou situação de emergência nas 78 cidades capixabas. A presidente da época, Dilma Rousseff, sobrevoou o Estado e ordenou que a Força Nacional viesse ao Espírito Santo.

Tudo isso aconteceu próximo ao Natal daquele ano. Vários pontos das rodovias estaduais e federais foram interditados e uma rede de solidariedade ajudou a salvar vidas.

Enchentes de 2013

GREVE DA PM

O então tenente-coronel Ramalho orienta seus comandados durante a greve da PM em 2017 Crédito: Carlos Alberto Silva

Em fevereiro de 2017, um protesto iniciado por familiares dos policiais militares fechou a entrada dos batalhões e as ruas do Espírito Santo ficaram sem policiamento. Com isso, a criminalidade tomou conta: houve mortes, arrastões, aulas suspensas, lojas fechadas e o Exército precisou ir para as ruas. A motivação seria o reajuste salarial dos militares.