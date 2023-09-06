Assinante há 26 anos, engenheiro recebe homenagem na sede da Rede Gazeta

Uma relação de décadas. O engenheiro Aristóteles Passos Costa Neto, de 67 anos, é assinante de A Gazeta há 26 anos e teve a vida marcada por reportagens. Referência em assuntos imobiliários, ele começou a aparecer nas páginas do jornal impresso nos anos 80 e, de lá para cá, contribui com os veículos da Rede Gazeta. Na última semana, Aristóteles foi homenageado na sede da empresa.

Aristóteles Passos com um jornal impresso em que deu entrevista na década de 80 Crédito: Fernando Madeira

Atuando no Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais do Espírito Santo (Inocoopes) desde 1982, Aristóteles também já foi diretor e presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon). Ele assinou A Gazeta no dia 23 de agosto de 1997 e, ao completar 26 anos de assinatura, em 2023, foi convidado a tomar um café com o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.

Abdo Chequer e Aristóteles Passos durante café da manhã na Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira

No bate-papo descontraído, os dois relembraram a carreira. “Já participei de muita entrevista no Bom Dia Espírito Santo. Acordei muito cedo várias vezes para chegar aqui com o sol nascendo”, destacou Aristóteles.

O engenheiro era demandado pela Rede Gazeta para falar do mercado imobiliário e das moradias que ajudava a construir com sua participação na cooperativa habitacional. Segundo ele, foram mais de 41 mil unidades entregues no Estado e muitas famílias realizando o sonho da casa própria. Já ajudando na construção do Espírito Santo e também na dos veículos da Rede Gazeta, Aristóteles resolveu então assinar o jornal.

“Eu não me lembro o que me motivou a assinar porque faz muito tempo, mas sempre fui leitor assíduo do jornal. Achei em algum momento que eu devia ter assinatura em casa e até hoje mantenho as assinaturas. Acho que foi um passo para poder ter mais comodidade de receber em casa”, destaca o engenheiro.

"O hábito de ler jornais mudou nos últimos tempos porque a notícia online hoje a gente recebe no nosso celular. As notícias chegam com rapidez por outras formas" Aristóteles Passos - Engenheiro e assinante de A Gazeta há 26 anos

Aristóteles reconhece o legado que a Rede Gazeta deixa para a formação do Estado. "São 95 anos! Começou com o jornal e depois as outras empresas entraram no processo. Sou frequentador assíduo desta casa, conheci muita gente aqui. A minha carreira profissional se deve também a todo espaço que as mídias me deram nas funções que eu exerci. Não podemos deixar de reconhecer isso. A relação foi sempre muito proativa. Nunca deixei de atender um jornalista, nunca me esquivei para prestar informação", pontua.

O assinante ainda finaliza: "Tenho que reconhecer e parabenizar a Rede Gazeta. Quem completa 95 anos tem que comemorar muito. Gostaria de agradecer ao público leitor, à casa, aos jornalistas, àqueles que colaboraram. E eu me sinto gratificado em saber que dei alguma colaboração para essa casa com muita fé e muito prazer", conclui.