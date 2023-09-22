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EducarES traz especialistas para bate-papo sobre profissões e futuro

Desafios profissionais, impacto da inteligência artificial e novos modelos de atuação serão debatidos em arena conduzida pelo apresentador Serginho Groisman
WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

22 set 2023 às 17:51

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 17:51

Educares
O apresentador Serginho Groisman fará a mediação da Arena de profissões. Crédito: Divulgação
A escolha da profissão nem sempre é algo fácil para os jovens. Para ajudar nessa tarefa que requer muitas avaliações, conhecer profissionais que já são formados e atuam na área pode contribuir para realizar essa decisão tão importante. Com esse propósito, especialistas e profissionais que são referência em suas áreas participam, na próxima quinta-feira (28), do EducarES: Arena de Profissões, uma tarde inteira dedicada às discussões de futuro sob condução do apresentador Serginho Groisman, do Altas Horas.
No centro do debate vão estar profissões tradicionais, como as ligadas à área da saúde e comércio, até os novos modelos de atuação, como empreender por meio das startups. O evento é uma iniciativa da Rede Gazeta e acontee no Vitória Grand Hall, em Vitória. As inscrições estão abertas e são gratuitas.
Entre os convidados estão o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schimittel; a cantora, compositora e poetisa Beth MC e o CEO da startup capixaba Jade Austim, Ronald Cohin. Completam a roda de conversa o superintendente regional da Polícia Federal no ES, Eugênio Ricas, e o gerente de inteligência de Negócios Digitais e Inovação do Grupo Águia Branca, Jadson Lovati.
"A educação sempre foi um assunto em pauta nos veículos da Rede Gazeta. Entendemos que assim como informação, educação é algo essencial para que tenhamos uma sociedade capaz de opinar, de ter visão crítica e de se desenvolver. Por isso, o EducarES é um projeto tão importante para nós, visto como uma conexão importante com os jovens", pontua o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
Inteligência artificial
Outros assuntos em pauta na educação também serão discutidos no evento, como os impactos da inteligência artificial (IA), o uso das tecnologias na sala de aula, os desafios da questão ética e os benefícios de tornar a tecnologia mais acessível, personalizada e eficaz.
Se você é estudante, professor ou se está de olho nos desafios e avanços da Educação no Espírito Santo, inscreva-se agora mesmo, clicando aqui.

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