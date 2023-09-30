Valdecir e Geisi Torezani celebram padrinhos de casamento em Vitória

O Papo de Quinta, grupo capixaba que fomenta o empreendedorismo e a liderança feminina, promove no dia 26 de outubro, em Vitória, o evento “Papo do Ano – Mulheres Que Inspiram”. Entre as palestrantes convidadas estão grandes nomes do mercado: Dra. Daniela Bortman, líder da Bayer e primeira médica tetraplégica do Brasil; Michelle Vilarinho, Vice-Presidente do Grupo Via Direta Seguros e Founder da Via Mais Corretora de Benefícios; Alê Vasques, escritora e mentora de autoconhecimento; Josy Santos, especialista em negócios liderados por mulheres e membra da ABRH-ES; Emar Batalha, empresária e designer de jóias; e Ingrid Barth, presidente da ABStartups e primeira mulher a ocupar esse cargo. Além dos painéis, o evento também contará com workshop e apresentação de pitches.