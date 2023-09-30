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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Valdecir e Geisi Torezani celebram padrinhos de casamento em Vitória

Publicado em
30 set 2023 às 03:00
Daton Perim, Valdecir Torezani, Geisi Torezani e Eliane Perim
Dailton Perim, Valdecir Torezani, Geisi Torezani e Eliane Perim: preparativos pro casamento no próximo 27 de outubro Crédito: Mônica Zorzanelli

Geisi & Valdecir 

Festeiros, Geisi e Valdecir Torezani já iniciaram as comemorações do casamento, maracado para 27 de outubro, na Catedral de Vitória e festão no Le Buffet Master. Nesta quarta-feira (27), o casal reuniu os padrinhos no Restaurante Balthazar, ao som de Marcelo Ribeiro. Neste domingo (1º), o casal recebe na Fazenda Miguel para a despedida de solteiro. Quem cuida da produção do sim-sim é Stella Miranda. Veja as fotos do jantar dos padrinhos na galeria de Mônica Zorzanelli.

NA PEDRA AZUL

Túlio Samorini, Walter Shalka, Cris Samorini e Rômilo Samorini
Túlio Samorini, Walter Shalka, Cris Samorini e Rômilo Samorini: na 14ª edição do Meeting de Líderes Industriais, organizado pela Findes, em Pedra Azul Crédito: Thiago Guimarães/Findes

Evento décor

Edna Jabour apresenta uma experiência gastronômica durante o evento dos empresários Ruth e Sérgio Rebello. O catering de Edna terá um menu inspirado nas peças da designer Rejane Carvalho, para isso ela usa ingredientes como café, cogumelo, pitanga, entre outros. O encontro acontece na Canto Encanto, no próximo dia 05, às 16h e 30 arquitetos estarão presentes.

Papo de Quinta

O Papo de Quinta, grupo capixaba que fomenta o empreendedorismo e a liderança feminina, promove no dia 26 de outubro, em Vitória, o evento “Papo do Ano – Mulheres Que Inspiram”. Entre as palestrantes convidadas estão grandes nomes do mercado: Dra. Daniela Bortman, líder da Bayer e primeira médica tetraplégica do Brasil; Michelle Vilarinho, Vice-Presidente do Grupo Via Direta Seguros e Founder da Via Mais Corretora de Benefícios; Alê Vasques, escritora e mentora de autoconhecimento; Josy Santos, especialista em negócios liderados por mulheres e membra da ABRH-ES; Emar Batalha, empresária e designer de jóias; e Ingrid Barth, presidente da ABStartups e primeira mulher a ocupar esse cargo. Além dos painéis, o evento também contará com workshop e apresentação de pitches.

Biomedicina

Uma ótima notícia na área médica capixaba: o ortopedista Nilo Neto informa que vai iniciar a pós-graduação em Bioengenharia no Einstein que terá o foco no desenvolvimento de novas tecnologias para regeneração tecidual.

Parabéns, Nanda!

Fernanda Prates celebra 48 primaveras neste sábado (30) com festa only for women, na Praia do Canto. Estaremos lá!

ANIVERSÁRIO

Patrícia Barbosa, diretora da Faculdade Brasileira Cristã ao lado da filha Maria Vitória Barbosa em sua sunset party no último sábado em comemoração à sua nova idade
Patrícia Barbosa e a filha Maria Vitória Barbosa, que celebrou nova idade em sunset party  Crédito: Yuri Braian

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