Suzana Finamore celebra 60 anos com passeio de barco em Vitória

Com seu sétimo álbum de inéditas na mala, Vanessa da Mata desembarca no Centro de Convenções de Vitória no dia 03 de novembro. Passando por ritmos como baião, samba-rock, R&B, pop, trap e reggae, a cantora traz as 14 faixas do seu novo disco, incluindo a bônus do deluxe, “Comentário a Respeito de John”. As composições “Fique Aqui”, “Bem-vindo ao Lar”, “Foice” e “Face e Avesso” farão parte de seu repertório. Vanessa também apresentará canções marcantes de seu repertório e que estouraram nas rádios e seguem no imaginário musical do brasileiro, como são os casos de “Não Me Deixe Só”, “Ai Ai Ai”, “Ainda Bem”, “Amado” e “Boa Sorte/Good Luck”.