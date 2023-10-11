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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Suzana Finamore celebra 60 anos com passeio de barco em Vitória

Publicado em
11 out 2023 às 03:00
Bruno Araújo Aecio Bumachar Suzana Finamore Rafael braga
Bruno Araújo,  Aécio Bumachar, a aniversariante Suzana Finamore e  Rafael Braga: celebrando al mare" Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Suzana! 

A professora e treinadora de Stand Up Paddle da Ilha, Suzana Finamore, resolveu celebrar seus 60 no seu escritório: o mar. Convidou um grupo de amigos para um passeio de barco, nesta segunda-feira (09), pela Baía de Vitória. O barco foi decorado no tema Pirata. A aniversariante entrou no clima e vestiu a fantasia de pirata. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Andressa Brandão, Hermann Schneider, Luiz Cláudio Mazzini Gomes e Giselly Monteiro
Andressa Brandão, Hermann Schneider, Luiz Cláudio Mazzini Gomes e Giselly Monteiro: em lançamento de empreendimento imobiliário em Jardim Camburi Crédito: Ítalo Spagnol

Happy hour solidário

O Secri (Serviço de Engajamento Comunitário) vai celebrar 35 anos de história com o happy hour solidário, com apresentação de espetáculo de tango, sorteio de brindes e bufê especial, no dia 19 de outubro, no Cerimonial Oásis, em Vitória. Os ingressos estão à venda por R$ 190,00. Vamos ajudar! 

Em Natal

O médico oftalmologista Bruno Valbon embarca nesta quarta-feira (11)  para Natal, no Rio Grande do Norte, onde vai curtir as praias e a cultura da cidade com a família.

Feedback

Pesquisa da Qualtrics, empresa americana de gestão de experiência, mostra que 63% dos consumidores acreditam que as empresas precisam ouvi-los melhor. “Os resultados sublinham a importância do feedback do cliente no ambiente empresarial atual. Ouvir os clientes não apenas ajuda a melhorar a satisfação do cliente, mas também pode levar a melhorias nos produtos, serviços e na experiência geral”, explica a empresária contábil Mônica Porto

COQUETEL

A empresária e estrategista de imagem Mylla Rodrigues e a sócia Néa Rosa
A empresária e estrategista de imagem Mylla Rodrigues e a sócia Néa Rosa: brindando os quatro anos de sua marca ClosetMy, no Restaurante Aleixo, na Praia do Canto Crédito: Sérgio Oliveira

Dia das Crianças no circo

Vai ter espetáculo do Cirque Amar no Dia das Crianças, sim senhor! O circo francês instalado no estacionamento do Aeroporto de Vitória, vai contar no feriado, com sessões às 16h, 18h e 20h30. O circo conta com atrações imperdíveis como ilusionistas, palhaços, acrobatas, espetáculo de força capilar, ballet acrobático, além de um número exclusivo de motocross. Tudo em uma estrutura de 20 mil m², com bastante conforto para o público, inclusive, com ar-condicionado. Ingressos à venda em guicheweb.com.br/cirqueamar.

Vanessa da Mata em Vix

Com seu sétimo álbum de inéditas na mala, Vanessa da Mata desembarca no Centro de Convenções de Vitória no dia 03 de novembro. Passando por ritmos como baião, samba-rock, R&B, pop, trap e reggae, a cantora traz as 14 faixas do seu novo disco, incluindo a bônus do deluxe, “Comentário a Respeito de John”. As composições “Fique Aqui”, “Bem-vindo ao Lar”, “Foice” e “Face e Avesso” farão parte de seu repertório. Vanessa também apresentará canções marcantes de seu repertório e que estouraram nas rádios e seguem no imaginário musical do brasileiro, como são os casos de “Não Me Deixe Só”, “Ai Ai Ai”, “Ainda Bem”, “Amado” e “Boa Sorte/Good Luck”.

Direito Criminal

Os advogados criminalistas Homero Mafra e Lígia Mafra serão dois dos palestrantes do evento “Criminal na Prática – do Inquérito à Sentença”, promovido pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do ES (Abracrim-ES), nos próximos dias 27 e 28, a partir das 8h, no Ritz Cowork, em Vitória. O evento reunirá renomados especialistas em diversas vertentes do Direito Criminal. Homero falará sobre Aspectos Atuais da Ética na Advocacia, e Lígia sobre Inteligência Artificial e Decisões Judiciais. Homero Mafra foi presidente da OAB/ES, e Lígia Mafra é a atual vice-presidente da Abracrim-ES.

Madrinhas da Afecc

A farmacêutica tricologista Cristal Bastos e a empresária Juliany Pelissari serão madrinhas da Loja da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), no dia 16 de outubro, das 13h às 17h, no Shopping Vitória. Além da ação, Cristal doará parte dos lucros das vendas do mês de outubro da linha Energizante, seu mais novo lançamento, para a Associação.

CHÁ REVELAÇÃO

O casal Karluanna e Luam Giuberti
O casal Karluanna e Luam Giuberti: chá revelação onde descobriram que serão papais de Paulo Vitor Crédito: KD Imagem

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