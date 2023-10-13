Renata Ceribelli celebra 50 anos do "Fantástico" em encontro da Gazeta

Em um mundo empresarial em constante metamorfose, a evolução vai muito além da revolução digital. A pandemia agiu como catalisador, impulsionando a corrida tecnológica, mas o cenário contemporâneo revela uma transformação ainda mais profunda. Estamos diante de uma mudança de paradigma cultural, onde as empresas estão reposicionando seus valores e prioridades. Nesse contexto dinâmico, destacam-se dois pilares essenciais: os princípios ESG (Ambiental, Social e Governança) e a promoção da diversidade. Assim, segundo a CEO do Acelera Mulheres, Ana Paula França, é fundamental atuar no desenvolvimento das lideranças femininas. “Mulheres e homens são complementares e equipes mais equilibradas comprovadamente geram mais resultado e prosperidade financeira e social para todos em seu entorno”.