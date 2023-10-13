Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Renata Ceribelli celebra 50 anos do "Fantástico" em encontro da Gazeta

Publicado em
13 out 2023 às 03:00
a repórter Renata Ceribelli, da TV Globo
a repórter Renata Ceribelli, da TV Globo Crédito: TV Globo/Divulgação
Já é tradição: toda vez que as principais lideranças empresariais e políticas do ES sobem as montanhas capixabas para o Pedra Azul Summit, já sabem que vão assistir, ao vivo, ao "Fim de Expediente", da CBN. Mas este ano o momento será ainda mais especial: a repórter Renata Ceribelli, da TV Globo, fará companhia a Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina em um bate-papo superespecial, que celebra os 50 anos do "Fantástico".
Uma das repórteres mais carismáticas e queridas pelo público do "Fant", Renata vai compartilhar com os capixabas suas experiências profissionais, curiosidades de bastidores, de suas viagens pelo mundo e casos curiosos que já viveu desde que chegou ao dominical da Globo, em 1999.
O Pedra Azul Summit é promovido pela Rede Gazeta e acontece, este ano, entre os dias 27 e 29 de outubro.

DECORAÇÃO

Alice Rampinelli e Lea Braun
Alice Rampinelli e Lea Braun: em encontro de decoração na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Ana Célia Depollo, Alexandre Leite e Ulisses Pincelli em coquetel de inauguração
Ana Célia Depollo, Alexandre Leite e Ulisses Pincelli: na inauguração da segunda loja conceito de EPI do Grupo Boa Praça, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Aniversário

Rachel Pires da Nuvem Sublimação comemora seu aniversário no próximo sábado, dia 14, na Casa Conceito Lounge, em Vila Velha, da amiga Tais Vaz. A festa terá música do DJ Romão e o cerimonial fica por conta de Ingrid Castro e, Rachel, aproveita para lançar produtos novos, aproveitando o cenário do local.

Dia do lixo eletrônico

Em alusão ao Dia do Lixo Eletrônico, o Shopping Vitória vai sediar uma ação de educação ambiental neste sábado (14), com a coleta de resíduos eletrônicos. A atividade será realizada pela Circulare, em parceria com a Ecomax, e acontecerá das 13h às 17h, em sistema drive-thru, no estacionamento em frente ao restaurante Camarada Camarão. Esta é uma oportunidade de se desfazer com responsabilidade das peças eletrônicas ou que não funcionam mais.

Liderança feminina

Em um mundo empresarial em constante metamorfose, a evolução vai muito além da revolução digital. A pandemia agiu como catalisador, impulsionando a corrida tecnológica, mas o cenário contemporâneo revela uma transformação ainda mais profunda. Estamos diante de uma mudança de paradigma cultural, onde as empresas estão reposicionando seus valores e prioridades. Nesse contexto dinâmico, destacam-se dois pilares essenciais: os princípios ESG (Ambiental, Social e Governança) e a promoção da diversidade. Assim, segundo a CEO do Acelera Mulheres, Ana Paula França, é fundamental atuar no desenvolvimento das lideranças femininas. “Mulheres e homens são complementares e equipes mais equilibradas comprovadamente geram mais resultado e prosperidade financeira e social para todos em seu entorno”.

Capixaba em destaque

A ex-aluna formada no curso de Design de Moda da FAESA, Fabiana Cola, foi a única brasileira selecionada para participar do conceituado curso de moda na Milano Fashion Institute, na Itália. Ela ganhou uma bolsa de estudos pela Organização Internacional Ítalo-Latino Americana, uma organização Ítalo-latina que tem o objetivo de estreitar os laços entre a Itália e a América Latina. Nas próximas semanas ela participará de vários programas e dinâmicas no mundo da inovação em moda sustentável com domínio em gestão de Design, Marketing e Comunicação.

OPENING

Natalia Pezzin, Patrick Schilte e Fausto Zanon
Natalia Pezzin, Patrick Schilte e Fausto Zanon: na inauguração de  franquia: a Fast Nutri, em  Linhares Crédito: André Junior Fotografia

Veja Também

Vitória vai ganhar nova escola na região do Aeroporto

Suzana Finamore celebra 60 anos com passeio de barco em Vitória

Lamir Quintela Torres ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Festa de Aniversário Pedra Azul Pedra Azul Summit 2022
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança