Evento reúne mercado imobiliário para o 'start' do Talk Imóveis da Rede Gazeta

Pecuária

Renata Erler, capixaba e referência nacional em gestão pecuária 360º – com atuação em diversos estados do Brasil e na África – estreia como apresentadora de um programa nacional rural nesta segunda-feira, dia 12. Toda segunda-feira, às 6h, Renata, juntamente com o jornalista de maior audiência do Agro do Brasil Pedro Ernesto, idealizador do programa, conduzirá entrevistas com grandes personalidades do setor pecuário. A estreia contará com a participação especial de Lilian Jacinto, executiva da Genex na América Latina – referência mundial de genética bovina – e logo no segundo episódio a participação será com o artista e pecuarista Amado Batista. O programa será transmitido ao vivo nas redes sociais do Pedro (@jornalistapedroernesto) que tem mais de 130 mil seguidores, e em mais de 40 rádios. Pedro Ernesto, uma figura de destaque no agronegócio, é colunista em 18 jornais e renomado por suas entrevistas com celebridades e líderes do setor. Agora, a capixaba Renata Erler se junta a ele nesse projeto, que visa explorar a pecuária no Brasil.