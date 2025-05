Shirley Santos comemora aniversário em festa intimista em Vitória

Querida de RR, Shirley Santos comemorou seu aniversário em clima intimista, na Praia do Canto. Ao seu lado, o marido, o cirurgião plástico Ariosto Santos e seus filhos, os também cirurgiões plásticos Ariosto Neto e Arthur Schwab Santos. Karla Brandão assinou o catering e a música ao vivo contou com clássicos dos anos 80 e 90. A festa reuniu amigos do casal, como Rodrigo e Joana Barbosa, Rita Tristão, Cecilia Rody, Gracinha Nader, Rose Frizzera, Roberta Tapias e as amigas de academia há mais de 20 anos. Veja as fotos de Arthur Louzada.