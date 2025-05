Victor & Leo apresentam grandes hits em show em Vitória; veja fotos

Blues capixaba

O cantor, guitarrista e compositor Saulo Simonassi traz de volta aos palcos o show e o álbum O Tom Azul do Blues, sábado (07) de junho, no PUB 426, na Praia do Canto, a partir das 16h, com entrada franca. No repertório, além de todas as músicas do álbum, clássicos e canções autorais inéditas do artista farão parte do espetáculo. Para acompanhar o cantor, uma banda de peso com os talentosos músicos: Roger Bezerra (teclados), Otávio Ribeiro (baixo), Fábio Portela (bateria), Juninho Curcio (guitarra) e Paulo Prot (gaita).