Almoço marca lançamento de feira de logística, transportes e comércio exterior do ES

Empresários e imprensa se reuniram, nesta quarta-feira (28), durante almoço-coletiva sobre a Modal Expo 2025 - 1ª feira de logística, transportes e comércio exterior do Estado. Mais de 70 painelistas, entre autoridades, líderes de entidades, especialistas e empresários, estão confirmados na Modal Expo 2025 – primeira feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo, que será realizada entre os próximos dias 03 e 05, no Pavilhão de Carapina. Além da programação robusta, com mais de 72h de conteúdo para potencializar conexões e estimular o desenvolvimento dos setores, o evento terá mais de 100 marcas expositoras e previsão de gerar R$ 50 milhões em negócios futuros.