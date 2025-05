Jornalistas da Rede Gazeta são homenageados na Assembleia Legislativa do ES

O deputado Dr. Bruno Resende promoveu na terça-feira (27) uma sessão solene na Assembleia Legislativa, para conceder a Comenda Jairo Maia a 30 profissionais da comunicação no Espírito Santo. Na ocasião, o deputado destacou a importância da imprensa profissional para a democracia.



"Vocês estão aqui porque vocês merecem. Vocês são a voz da verdade e do povo e guiam as opiniões em mundo poluído por fake news, em que a desconfiança está em cada celular. A informação de qualidade é o maior ativo transformador do país", destacou Dr. Bruno Resende. A lista completa dos homenageados está no final deste texto.