Andreza Vettore Devens celebra aniversário em clima de pub em Vitória

Em clima de pub e som dos anos 80, a querida de RR Andreza Devens comemorou aniversário no sábado (24), no salão de festas do Condomínio Vila Alpina, no Barro Vermelho. O catering foi de Edna Jabour e a decoração de Valéria Assad. A banda Gabriel Nunes & The Parasitas animou a pista. A aniversariante, que canta muito, deu um show à parte ao lado da banda. Veja as fotos!

Ney Matogrosso é Homenageado Nacional do 32º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 19 a 24 de julho, e conta com o apoio da TV Gazeta e da Rede Gazeta e patrocínio. No começo de maio o artista, que completa 50 anos de carreira solo em 2025, recebeu em sua casa a diretora do Festival, Lucia Caus, e os jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos, para uma entrevista exclusiva e uma sessão de fotos inédita para o Caderno do Homenageado, publicação que apresenta a carreira de Ney, especialmente no cinema, e faz parte das honrarias ao ícone da cultura brasileira.

Em Sampa Começou em São Paulo a ARPA, um dos eventos de arte mais relevantes do circuito nacional e latino-americano, e a galeria Matias Brotas é a única galeria do ES no evento e muitos capixabas vão pegar a ponte área para prestigiar Sandra Matias e Lara Brotas. Carol Sá Cavalcante, Roberta Abaurre, Laila Nemer, Jana Pimentel, Heliene del Espoti e Júlia Abikair são algumas confirmadas que já estão por lá e vão participar nesta quinta-feira (29), de uma experiência de ‘Arte, Moda e Arquitetura’ uma parceria entre Matias Brotas, Eight Store, Fontoura Grasselli e ATTRI Decor, que na programação para convidados terá visita ao atelier do artista Arthur Arnold, brunch na Aluf — marca de vestuário autoral, e visita guiada no estande da Matias Brotas com a artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers.

Inovação Carlos Neris, diretor de Inovação na Fucape, e Carlos Domingues, executivo de RH, participarão do Conexa H – o maior evento de gestão de pessoas do Estado. A dupla falará sobre “Inovação na prática”. A mediação do painel ficará por conta de Milena Nascimento. O Conexa H é promovido pela ABRH-ES e acontecerá em 11 de junho, no Centro de Convenções de Vitória.