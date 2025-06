Caco Barcellos desembarca em Vitória em julho para palestra aberta ao público

Um dos nomes mais respeitados do jornalismo brasileiro, Caco Barcellos desembarca em Vitória, no dia 02 de julho, para lançar mais uma edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O programa de imersão na produção de conteúdos chega à 28ª edição com uma palestra sobre Jornalismo e novos públicos, conduzida pelo criador do "Profissão Repórter", da TV Globo.



Eu, Renata Rasseli, comecei minha carreira como aluna da Residência, em 1997, e desde então construí minha carreira aqui na Rede. Outro colega bem conhecido do público, o apresentador do Bom Dia ES, Mário Bonella, que foi aluno da 1ª turma da Residência, será o mediador do bate-papo com Caco, no auditório da Rede Gazeta. O evento é aberto ao público e a participação é gratuita.