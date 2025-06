Hub de inovação do ES celebra cinco anos com palestra de Silvio Meira

Para marcar seus cinco anos de atuação no Espírito Santo, o Base27, maior hub de inovação do estado, prepara um encontro especial com um dos nomes mais respeitados do país quando o assunto é tecnologia e estratégia: o cientista e empreendedor Silvio Meira. A palestra acontece no próximo dia 5 de junho, das 8h30 às 12h, e promete reunir empresários, líderes e entusiastas da inovação. O evento marca o início das comemorações pelos 5 anos do Base27. Com o tema “Inteligência estratégica em tempos de ruptura: inovação como vetor das transformações organizacionais”, Silvio Meira trará insights sobre como a inovação pode impulsionar mudanças reais e sustentáveis nas organizações, mesmo diante de contextos desafiadores. “Trazer Silvio Meira ao nosso ecossistema é um marco. Em tempos de tanta mudança, é fundamental ouvir quem traduz complexidade em estratégia com clareza e profundidade”, afirma Michele Janovik, CEO do Base27. Após o evento, Silvio Meira será recebido para um almoço exclusivo com a diretoria do hub e os patrocinadores do encontro. O local escolhido? A casa do renomado chef Juarez Campos, em um momento de celebração e troca de ideias à altura da ocasião.