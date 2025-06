Heliane Duarte celebra aniversário com amigas em Vila Velha; veja fotos

Heliane Duarte reuniu a família e amigas de longa data para celebrar aniversário, na sexta-feira (30), no Coco Bambu, na Praia da Costa. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

HOMENAGEM

Rodrigo Júdice recebeu na última segunda-feira (02), a Comenda do Comércio Exterior da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. A honraria foi concedida por iniciativa do Presidente, Deputado Marcelo Santos, dada a relevante trajetória do advogado na área. Na foto: Erimar Trindade, Marcelo Santos, Rodrigo Júdice e Sidemar Acosta. Crédito: Divulgação

Em São Paulo, na feira de arte ArPa, em imersão criativa promovida pela Eight Store, Matias Brotas e Fontoura Grasselli, Natália Aliani e Jamile Pena com um spoiler de sua nova coleção, parceria com Thici Tibério que une pedras naturais e cerâmica.

O projeto "Belo In Concert" marca mais um capítulo na trajetória de Belo. Com mais de 35 anos de carreira e milhões de discos vendidos, o artista apresenta um formato sofisticado de show. O espetáculo acontece nesta sexta-feira, dia 06 de junho, no Espaço Patrick Ribeiro e promete resgatar a alma romântica que consagrou Belo, com arranjos exclusivos.

A CDL Jovem Vitória promove, nesta quarta-feira, dia 4, um bate-papo especial com Vini Melo, fundador da Yooga, plataforma de gestão voltada para restaurantes que já movimenta bilhões de reais por ano. Com uma trajetória marcada por coragem e reinvenção – de garçom e engenheiro de obras a empreendedor de sucesso –, Vini vai compartilhar sua experiência e visão sobre gestão e cultura empresarial. O encontro será realizado às 18h30, no auditório da CDL Vitória.

LANÇAMENTO DE LIVRO

O lançamento de duas novas obras do advogado Raphael Boldt reuniu nomes de destaque do meio jurídico, no Base 27, em Vitória. O evento contou com a presença de juízes, desembargadores, promotores de Justiça e demais profissionais do Direito, que prestigiaram o autor na apresentação dos livros "Cautelares Penais Patrimoniais" e "Guia dos Recursos no Processo Penal (2ª edição)". Na foto: o desembargador Júlio César de Oliveira e advogado Raphael Boldt. Crédito: Cloves Louzada

Em Brasília A artista Isabella Eis, conhecida como AsterBella, participa, nos próximos dias 07 e 08, da Motim– Feira Colaborativa de Arte Impressa, na Galeria dos Estados, em Brasília. Na mala, leva imagens que representam cinco séries autorais. São elas: Divergis Magis, inspirada em cartas de tarot; Olimpo, com releituras de divindades greco-romanas; Belas Macabras, que flerta com a cultura vitoriana sobre a morte e o macabro; Emolduradas, uma provocação sobre os limites do papel, tela ou tecido; e Grafite, que transforma a sutileza da música clássica em imagem. O evento acontece das 11h às 20h, com entrada gratuita.

Na Curva da Jurema A Óticas Paris, sempre conectada ao universo do esporte, é presença confirmada no treino de bike indoor que acontece no dia 7 de junho, promovido pela Track&Field Vitória. O fim de tarde promete uma programação especial para os amantes de atividade física com o Track&Field Experience Sunset Bike, um evento que combina energia, música, alto desempenho e um visual de tirar o fôlego com o pôr do sol. O evento será na Arena Reserva Evo, na Curva da Jurema, em Vitória, em parceria com a Bodytech, das 17h às 19h. A Paris, que tem a linha completa de óculos esportivos de alta performance, estará no evento com uma seleção especial que inclui os lançamentos da Oakley.

Imersão empresarial Empresários capixabas têm um encontro marcado com o crescimento no próximo dia 14 de junho, com a imersão Catalisador Empresarial, conduzida por Rodolmario Santos, CEO da TSH. O evento acontece a partir das 8h30, no Hotel Comfort Suites, em Vitória, e vai mostrar como estruturar uma empresa mais organizada, com equipe engajada e performance comercial mais lucrativa. A proposta é clara: tirar empresas do ponto de estagnação e colocá-las em rota de evolução real.