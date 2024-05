Areia da praia do show da Madonna é vendida por até R$ 50

Na internet, um fã da cantora Madonna está vendendo um suposto item de colecionador incomum: areia.No site de compra e venda EBay, um frasco com a suposta areia de Copacabana é oferecido pelo equivalente a R$ 50. No dia 4 de maio, a artista arrastou uma multidão (1,6 milhões de pessoas, segundo divulgado pela prefeitura) para o show gratuito de encerramento do The Celebration Tour nas areias da praia carioca.



Neste caso, o anúncio afirma ter se hospedado em um hotel de luxo próximo ao palco. Além do frasco com a suposta areia do show, ele também oferece um suposto saco de areia estampado com um rótulo da turnê.