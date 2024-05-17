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Buda, do BBB 24, recusou propostas estéticas: "Não pretendo mexer em nada"

Lucas falou como aprendeu a lidar com as críticas sobre o seu corpo. "O corpo, para mim, sempre foi uma questão na minha adolescência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 11:19

Lucas Buda foi eliminado do 'BBB' e está solteiro
Lucas Buda Crédito: Reprodução/Globoplay
Lucas Buda, do BBB 24 (Globo), em entrevista a Quem sobre a pressão social em relação ao seu corpo.
Lucas Buda falou como aprendeu a lidar com as críticas sobre o seu corpo. "O corpo, para mim, sempre foi uma questão na minha adolescência. Fui amadurecendo e isso foi melhorando. Eu sabia que, quando entrasse na casa, por ser um homem gordo, esses comentários gordofóbicos iam aparecer aqui fora. Quando eu saí da casa, isso continuou."
Estou aprendendo a lidar com eles de outra forma, porque é uma escala maior, mas mostrando para as pessoas que ser gordo não é um problema Lucas Buda
O ex-BBB disse querer quebrar o esteriótipo de que todo gordo precisa emagrecer. "Essa desculpa de emagrecer por saúde nem sempre cola. A indústria da estética é muito forte, muito grande. Estou aqui para provar que o corpo gordo também pode se exercitar, pode fazer e acontecer."
Lucas afirmou ainda ter uma boa relação com a sua autoestima e revelou ter sido procurado por clínicas estéticas. "Pode ser que um dia eu não seja gordo por outros motivos, comece a emagrecer por outros motivos, mas me sinto muito bem como eu sou e estou feliz comigo mesmo. Não pretendo mexer em nada, se for emagrecer, vai ser de forma natural, orgânica, com dieta e treino, como tem que ser."
Recebi muitas propostas de procedimentos estéticos diversos. Sempre agradeço muito as propostas que chegam, mas digo que não tenho interesse por conta do que penso mesmo, do meu estilo de vida Lucas Buda

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