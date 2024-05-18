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  • Tony Ramos está muito bem, afirma Denise Fraga sobre recuperação após cirurgia
Internado

Tony Ramos está muito bem, afirma Denise Fraga sobre recuperação após cirurgia

O ator deu entrada no início da tarde de ontem na unidade, após se sentir mal. Ele foi operado para retirar um coágulo no cérebro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 09:34

Tony Ramos como Antônio La Selva de
Tony Ramos passou por uma cirurgia  após se sentir mal Crédito: Rede Globo
Em suas redes sociais, a atriz Denise Fraga disse que foi um susto a cirurgia pela qual Tony Ramos passou nesta quinta-feira. O ator continua internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, desde quando passou por um procedimento para tratar um hematoma subdural.
"Queria agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto. Eu estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital. Ele está muito bem. A cirurgia foi um sucesso. Ele está falando, está fazendo piada", afirmou a atriz.
Ramos deu entrada no início da tarde de ontem na unidade, após se sentir mal. Ele foi operado para retirar um coágulo no cérebro. Segundo a família, a cirurgia, comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, terminou por volta das 19h30 sendo considerada bem-sucedida.
O Hospital Samaritano Botafogo informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Tony Ramos "foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural". O boletim diz ainda que o "estado do paciente é estável".
Ramos e Fraga estão em cartaz com a peça "O que Só Sabemos Juntos", no Tuca, na zona oeste de São Paulo. Segundo ela, as sessões canceladas em razão do acontecimento com o ator, serão remarcadas.

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