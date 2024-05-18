Tony Ramos está muito bem, afirma Denise Fraga sobre recuperação após cirurgia

Tony Ramos passou por uma cirurgia após se sentir mal Crédito: Rede Globo

"Queria agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto. Eu estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital. Ele está muito bem. A cirurgia foi um sucesso. Ele está falando, está fazendo piada", afirmou a atriz.

Ramos deu entrada no início da tarde de ontem na unidade, após se sentir mal. Ele foi operado para retirar um coágulo no cérebro. Segundo a família, a cirurgia, comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, terminou por volta das 19h30 sendo considerada bem-sucedida.

O Hospital Samaritano Botafogo informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Tony Ramos "foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural". O boletim diz ainda que o "estado do paciente é estável".