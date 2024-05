O que é hematoma subdural, condição que levou Tony Ramos a passar por cirurgia

O tratamento tem como objetivo minimizar o dano cerebral e tratar a causa subjacente do sangramento

O ator Tony Ramos, de 75 anos, passou por uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (16), conforme comunicado do hospital. O quadro de saúde dele é estável.