Esposa de Tony Ramos diz que ator teve grande melhora: 'O susto foi grande'

Tony Ramos está internado após cirurgia Crédito: Rede Globo

Lidiane Barbosa, esposa do ator Tony Ramos desde 1969, atualizou o estado de saúde do intérprete, que passou por uma cirurgia na última quinta-feira (16) após passar mal enquanto trabalhava.

Em entrevista ao SBT, Lidiane afirmou que Tony passou por um susto e que deve deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ainda neste final de semana.

"O susto foi muito grande, mas ele está ótimo, tá? Já está falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para a semi-UTI. Está tudo bem", afirmou Lidiane.

"A cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa. Não tem previsão de alta porque acabou de acontecer", contou a empresária.

Lidiane Barbosa concluiu dizendo que não falaria publicamente sobre a saúde de Tony Ramos se ele não estivesse realmente bem. "Ele está bem mesmo. Se não estivesse, não estaria falando, mas ele está bem. A cirurgia foi maravilhosa, todos os médicos disseram. Foi um sucesso", afirmou.