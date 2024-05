Xamã relembra período em que viveu nas ruas

O rapper Xamã, no ar como Damião em Renascer, contou, nesta terça-feira (28), que já viveu meses em situação de rua. Segundo o cantor, ele enfrentou um período, que durou cerca de seis meses a um ano, sem residência fixa após deixar um emprego em uma loja para se dedicar à música.



"[Eu] dormia no ônibus e, às vezes, não dava e eu dormia na praça", disse Xamã em entrevista ao Podpah. Conforme o artista, a situação durou até que ele passasse a morar com amigos, como o rapper MC Estudante, a mãe e os irmãos do colega. Em 2015, o artista começou a fazer shows e a receber mais pelo seu trabalho.