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Liam Payne desistiu de reabilitação após dois dias internado em julho

O músico teria dito aos funcionários que queria superar o vício por ele, pela família e pelo filho, Bear, 7
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 11:00

Liam Payne postou uma foto com a namorada, Kate Cassidy, antes de cair da janela de hotel
Liam Payne postou uma foto com a namorada, Kate Cassidy, antes de cair da janela de hotel Crédito: Reprodução do Instagram
Liam Payne se internou em uma clínica de reabilitação em julho, mas desistiu após apenas dois dias de internação.
Ele passaria por uma terapia de 28 dias para combater o vício contra bebida e drogas, mas logo desistiu. Liam se internou em uma clínica de reabilitação em Londres, cuja diária pode chegar a 5 mil libras (R$ 37 mil reais) por noite. As informações são do The Sun.
O músico teria dito aos funcionários que queria superar o vício por ele, pela família e pelo filho, Bear, 7. "Ele tentou superar os vícios de uma vez por todas. Ele realmente queria colocar a vida nos eixos. Todos os entes queridos estavam torcendo por ele. Houve desânimo quando ele só conseguiu passar 48 horas no tratamento. Ele corajosamente procurou ajuda, mas não conseguiu prosseguir", disse uma fonte ao tabloide.
Liam teria passado a tomar um sedativo para tratar os sintomas da abstinência. Segundo fontes, o músico não participou de atividades com os outros internados e passou os dois dias quase sem deixar o quarto.
A "família e a equipe dele fizeram tudo o que podiam", disse uma fonte. "Liam era amado, adorado, incrivelmente talentoso. Mas simplesmente não conseguia derrotar seus demônios".
Familiares chegaram a esconder as chaves do carro para que ele não dirigisse. "A situação ficou tão ruim no ano passado que a equipe dele implorou para que ele não dirigisse, era muito perigoso. Entes queridos esconderam as chaves, mas ele simplesmente comprou outro carro. Há algum consolo porque eles sabem que ele tinha consciência do quanto todos estavam torcendo por ele."
ENTENDA O CASO
Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.
A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.
Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

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