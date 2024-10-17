Luto

Namorada de Liam Payne explica por que deixou a Argentina antes dele

Kate Cassidy conta com mais de 313 mil seguidores nas redes sociais
Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 12:50

Liam Payne postou uma foto com a namorada, Kate Cassidy, antes de cair da janela de hotel Crédito: Reprodução do Instagram
Kate Cassidy, 37, publicou um vídeo dias antes da morte de Liam Payne, 31, explicando por que deixou a Argentina dias antes do namorado.
Na gravação, ela conta que a viagem se estendeu além do planejado e que antecipou o retorno, sozinha, por estar com saudades de casa. "Sinceramente, eu amo a América do Sul, mas odeio ficar em um mesmo lugar por tanto tempo. Nós só ficaríamos lá por uns cinco dias, e acabaram virando duas semanas. Então, eu precisava muito ir para casa", explicou a influenciadora digital, em vídeo publicado originalmente em seu perfil no TikTok, na última segunda-feira (14).
Kate, portanto, não estava com Payne no momento do acidente que o matou. Muitos pensaram que os dois ainda estavam sob o mesmo teto, porque Liam, cerca de meia hora antes da tragédia, publicou uma foto ao lado da amada. O registro, contudo, havia sido feito no ano passado e não passava de uma imagem de arquivo resgatada por Liam.
Liam Payne morreu ao cair da sacada do hotel Casa Sur Palermo, onde estava hospedado em Buenos Aires. O corpo do cantor foi levado ao necrotério da capital argentina e será submetido à autópsia nesta quinta-feira (17).

