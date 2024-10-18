Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Liam Payne: O que diz o relatório da autópsia sobre a morte do cantor

Polícia encontrou whisky e Rivotril em quarto de hotel, diz laudo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 08:42

Tributos para Liam Payne
Tributos para Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress
A autópsia do corpo de Liam Payne, morto na última quarta-feira (16) aos 31 anos, apontou que o cantor morreu em decorrência dos ferimentos múltiplos causados pela queda do terceiro andar de um edifício.
Ele estava sozinho em um quarto de hotel em Buenos Aires. De acordo com o relatório preliminar, os traumas na cabeça já foram suficientes para levá-lo à morte.
A polícia ainda investiga, no entanto, se o uso de substâncias teria influenciado no acidente. No quarto, foram encontradas garrafas de whisky e comprimidos de clonazepam (comercializado com o nome de Rivotril).
De acordo com o "Guardian", as autoridades locais seguem investigando a morte a fim de reconstituir as últimas horas de Payne. Outros hóspedes do hotel ouvidos pelo jornal e pela polícia argentina relataram a presença de um "homem agressivo que pode estar sob efeito de drogas e álcool".
Segundo o norte-americano Doug Jones, que estava hospedado no mesmo hotel que o cantor, ele ouvia constantemente barulhos altos vindos do quarto de Payne. "Achei que eles estavam fazendo construção, tinha muita batida, portas batendo, a maior parte do dia. Foi alto, bizarro", disse ele ao The Guardian. "Mais tarde ouvi as sirenes, pensando que talvez houvesse um incêndio em algum lugar. E então ouvi um grito muito alto."
Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, Inglaterra. O cantor ganhou atenção mundial ao chegar em terceiro lugar no programa de calouros The X Factor como membro da One Direction, banda formada no reality. Após o fim da boyband, em 2016, ele seguiu carreira solo.

Veja Também

Namorada de Liam Payne explica por que deixou a Argentina antes dele

Liam Payne caiu de altura de 13 a 14 metros, afirma médico que o socorreu

Fátima Bernardes, Paris Hilton e outros famosos lamentam morte de Liam Payne

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados