Liam Payne: O que diz o relatório da autópsia sobre a morte do cantor

Tributos para Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress

Ele estava sozinho em um quarto de hotel em Buenos Aires. De acordo com o relatório preliminar, os traumas na cabeça já foram suficientes para levá-lo à morte.

A polícia ainda investiga, no entanto, se o uso de substâncias teria influenciado no acidente. No quarto, foram encontradas garrafas de whisky e comprimidos de clonazepam (comercializado com o nome de Rivotril).

De acordo com o "Guardian", as autoridades locais seguem investigando a morte a fim de reconstituir as últimas horas de Payne. Outros hóspedes do hotel ouvidos pelo jornal e pela polícia argentina relataram a presença de um "homem agressivo que pode estar sob efeito de drogas e álcool".

Segundo o norte-americano Doug Jones, que estava hospedado no mesmo hotel que o cantor, ele ouvia constantemente barulhos altos vindos do quarto de Payne. "Achei que eles estavam fazendo construção, tinha muita batida, portas batendo, a maior parte do dia. Foi alto, bizarro", disse ele ao The Guardian. "Mais tarde ouvi as sirenes, pensando que talvez houvesse um incêndio em algum lugar. E então ouvi um grito muito alto."