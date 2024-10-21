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Internacional

Corpo de Liam Payne será entregue à família após testes clínicos pendentes

As autoridades argentinas continuam investigando a morte para reconstituir as últimas horas do artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 09:19

Tributos para Liam Payne
Tributos para Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress
O corpo de Liam Payne, morto na quarta-feira, 16, será entregue à família para repatriação somente depois que os testes clínicos pendentes forem finalizados. A informação foi obtida pela CNN norte-americana por meio de uma fonte em Buenos Aires, na Argentina, onde o britânico morreu.
A expectativa das autoridades é que os testes terminem durante a semana; porém, elas não descartam a possibilidade de conclusão dos resultados ainda neste fim de semana.
Na sexta-feira, 18, Geoff Payne, pai do ex-One Direction, chegou à cidade argentina. Segundo a CNN, as autoridades permitiram que ele visitasse o corpo do filho no necrotério.
Ele também foi ao hotel CasaSur, onde Liam esteve hospedado - e de onde caiu do terceiro andar - mas não foi liberado para visitar o quarto devido às investigações. Ele pôde ver um quarto parecido, em outro andar.
Geoff ainda protagonizou uma cena comovente ao visitar um altar improvisado, montado por fãs, em frente ao hotel. Em silêncio, admirou as fotografias, flores, cartas e velas. Ele agradeceu aos fãs presentes pelo apoio.
A autópsia do corpo apontou que Payne, 31 anos, morreu em decorrência dos ferimentos múltiplos sofridos na queda do terceiro andar.
De acordo com o relatório oficial, os traumas na cabeça já foram o suficiente para levar o cantor à morte. Os testes toxicológicos ainda estão pendentes.
As autoridades locais continuam investigando a morte para reconstituir as últimas horas de Payne.
Outros hóspedes ouvidos pela imprensa britânica e pela polícia argentina relataram a presença de um "homem agressivo que pode estar sob efeito de drogas e álcool" no hotel.

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