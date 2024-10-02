Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Sean 'Diddy' Combs é alvo de 120 novas acusações de abuso sexual

OUTRO LADO: Rapper ainda não se pronunciou sobre as novas declarações, divulgadas pelo advogado das supostas vítimas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 09:29

Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York
Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira (01), o advogado Tony Buzbee revelou que 120 novos casos de abuso sexual devem ser abertos contra o magnata da música Sean "Diddy" Combs, nas próximas semanas. O rapper está preso em Nova York desde 16 de setembro.
"Nós iremos expor os facilitadores que permitiram essa conduta a portas fechadas. Nós iremos investigar esse assunto não importa quem as evidências impliquem", disse Buzbee, em uma coletiva de imprensa online. "O maior segredo da indústria do entretenimento, que, na verdade, não era segredo nenhum, enfim foi revelado ao mundo. O muro do silêncio agora foi quebrado."
Alvo de diversos processos envolvendo suspeitas de agressão e tráfico sexual, o músico foi preso após meses de investigação. Ele se declarou inocente das acusações e entrou com um pedido de liberação, para que aguarde em liberdade pelo seu julgamento, no dia 17 de setembro. O pedido foi negado pois o rapper representaria uma ameaça à segurança de testemunhas.
"Diddy" então entrou com uma nova apelação, que ainda não teve resposta. O recurso foi registrada na última segunda-feira (30). O artista está detido no Metropolitan Detention Center, em Nova York.

Veja Também

Polêmicas e menção a aborto: entenda caso de Bia Miranda e Gato Preto

Enfermeira do ES abandona carreira na saúde para viver de contos eróticos

Festa à fantasia e show de Oruam agitam temporada de Halloween no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abuso Abuso sexual internacional Música Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados