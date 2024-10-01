Enfermeira do ES abandona carreira na saúde para viver de contos eróticos

Rafaela Paulo trocou de profissão Crédito: Divulgação

Em uma mudança radical de carreira, Rafaela Paulo, uma enfermeira capixaba de 32 anos, decidiu trocar a profissão na área da saúde pela criação de conteúdo adulto. Sua paixão pela escrita e sensualidade a levou a lançar um canal de contos eróticos filmados, agora disponível em diversas plataformas digitais.

Nos últimos anos, a produção e o consumo de conteúdo adulto têm registrado um crescimento significativo, impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças nas normas sociais. De acordo com um relatório da Persistence Market Research, o mercado de conteúdo adulto digital, que inclui vídeos, e-books e jogos, deverá atingir um valor de US$ 38,24 bilhões até 2026.

Rafaela explica que a mudança de carreira não foi uma decisão repentina. "As pessoas sempre me falaram que achavam minha voz bem sensual e sempre gostei de escrever contos eróticos", relembra. "Um dia pensei em juntar as duas coisas. Queria mesmo que fosse algo inovador para as plataformas de conteúdo adulto. Foi aí que surgiu a ideia do 'Pede Que Eu Te Conto'."

Enfermeira capixaba de 32 anos agora faz conteúdo adulto Crédito: Reprodução Instagram @pedequeeuteconto

O projeto, pioneiro no mercado capixaba, consiste em transformar contos eróticos escritos por Rafaela em vídeos narrados por ela mesma. "Meu canal é o primeiro a criar contos eróticos filmados nas plataformas Privacy, Close Fans e Telegram, que são as principais onde atuo hoje em dia", destaca.

A distribuição de conteúdos adultos de maneira geral é amplamente dominada por grandes empresas, mas plataformas como o OnlyFans e Privacy têm permitido que criadores independentes, como a Rafaela, alcancem diretamente seu público, criando fluxos de receita significativos.

Desafios da transição da carreira

A transição de uma carreira estável na enfermagem para a criação de conteúdo adulto não foi isenta de desafios. Rafaela conta que um dos maiores obstáculos foi comunicar sua decisão à família. "O primeiro grande desafio foi dar a notícia à minha mãe, que para minha surpresa se tornou uma das principais incentivadoras do meu projeto", revela. "A partir daí, o resto ficou bem mais fácil e leve. A maioria dos meus amigos gostou bastante da ideia e assinaram meus canais também".

Além do apoio familiar, Rafaela destaca a recepção positiva do público. "Buscamos sempre seguidores que têm interesse nos contos eróticos. Fazemos parcerias de divulgação em perfis no Instagram que já têm um engajamento com esse público, e o público liberal também", explica. A interação com os seguidores tem sido uma fonte constante de inspiração e reconhecimento. "Recebemos propostas de pessoas que também escrevem contos, oferecendo que gravemos sua obra. Isso me deixa muito feliz, pois vejo um reconhecimento de quem já faz isso há mais tempo que eu."

Após anos trabalhando na área da saúde, Rafaela Paulo troca o jaleco pela produção de conteúdo adulto Crédito: Reprodução Instagram @pedequeeuteconto

Rafaela acredita que suas habilidades adquiridas na área da saúde contribuíram de maneira significativa para sua nova carreira. "Na parte da empatia com o outro e o cuidado, acredito que sim. Acaba acontecendo de forma automática mesmo", diz ela. Esse cuidado se reflete na qualidade e na sensibilidade dos contos que produz, tornando seu conteúdo único e autêntico.

A decisão de Rafaela ocorre em um momento em que a produção e o consumo de conteúdo adulto estão em ascensão. De acordo com dados da Transparency Market Research, o mercado global de entretenimento adulto está projetado para continuar a crescer substancialmente até 2034.