The Rock diz que fazia xixi em garrafas em set

Dwayne Johnson, o The Rock, é um dos protagonistas de 'Operação Natal' Crédito: M10s/Thenews2/Folhapress

Dwayne Johnson, o "The Rock", 52, resolveu falar sobre os rumores de que já urinou em garrafas nos sets de filmagens. "É verdade. Faço xixi em uma garrafa enquanto trabalho. Sim, isso acontece", contou o ator em uma entrevista recente. Irritado com os comentários constantes sobre o episódio, ele decidiu colocar um ponto final na história: "Venha e me pergunte, e eu vou te dizer a verdade: acontece".

Os rumores sobre o assunto vieram à tona em abril, quando o site The Wrap afirmou que o astro fazia xixi em garrafas nos estúdios. A publicação também o acusava de falta de profissionalismo e de estar sempre atrasado no set de seu novo filme, "Operação Natal".

Johnson reconheceu os atrasos durante as filmagens, mas negou que fossem quase diários e chegavam a oito horas. "Sim, isso também aconteceu (os atrasos). Mas não nessa frequência, a propósito. Essa foi uma quantia absurda. Isso é loucura. Ridículo", disse The Rock em entrevista à revista GQ.