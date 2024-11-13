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Internacional

The Rock diz que fazia xixi em garrafas em set

Ator resolve colocar um ponto final nos rumores que rondavam a estreia do seu novo filme
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 09:08

Dwayne Johnson, o The Rock, é um dos protagonistas de 'Operação Natal'
Dwayne Johnson, o The Rock, é um dos protagonistas de 'Operação Natal' Crédito: M10s/Thenews2/Folhapress
Dwayne Johnson, o "The Rock", 52, resolveu falar sobre os rumores de que já urinou em garrafas nos sets de filmagens. "É verdade. Faço xixi em uma garrafa enquanto trabalho. Sim, isso acontece", contou o ator em uma entrevista recente. Irritado com os comentários constantes sobre o episódio, ele decidiu colocar um ponto final na história: "Venha e me pergunte, e eu vou te dizer a verdade: acontece".
Os rumores sobre o assunto vieram à tona em abril, quando o site The Wrap afirmou que o astro fazia xixi em garrafas nos estúdios. A publicação também o acusava de falta de profissionalismo e de estar sempre atrasado no set de seu novo filme, "Operação Natal".
Johnson reconheceu os atrasos durante as filmagens, mas negou que fossem quase diários e chegavam a oito horas. "Sim, isso também aconteceu (os atrasos). Mas não nessa frequência, a propósito. Essa foi uma quantia absurda. Isso é loucura. Ridículo", disse The Rock em entrevista à revista GQ.
O diretor de "Operação Natal", Jake Kasdan, que chegou aos cinemas em 7 de novembro, saiu em defesa de Johnson, que interpretou o super-heroí Adão Negro. "Tem muita coisa acontecendo com ele. Ele pode se atrasar às vezes, mas isso é Hollywood, e acontece com todo mundo. Honestamente, já fiz três grandes filmes com ele. Ele sempre foi ótimo com todas as pessoas do set."

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