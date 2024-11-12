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Internacional

Polícia argentina busca relógio desaparecido de R$ 200 mil de Liam Payne

Objeto desapareceu da suíte onde o cantor estava hospedado horas depois de seu falecimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 09:28

Liam Payne, ex-One Direction
Liam Payne, ex-One Direction Crédito: Divulgação
A polícia argentina está em busca de um relógio Rolex que desapareceu durante as primeiras apurações da morte de Liam Payne.
O objeto é avaliado em £ 30 mil -mais de R$ 200 mil, na cotação atual- e foi visto com Payne horas antes da tragédia. "Sabemos, por imagens analisadas, que Liam estava com o relógio no dia de sua morte. Ele o tinha em uma das mãos e estava com ele pelo menos duas a três horas antes da queda fatal no hotel. Procuramos o relógio no quarto de hotel dele e não conseguimos encontrá-lo", informou uma fonte ao jornal argentino La Nación.
Foram realizadas buscas pelo relógio nas casas das três pessoas presas por envolvimento na morte do ator. Duas mulheres que tiveram contato com Payne momentos antes da queda fatal, consideradas testemunhas, também tiveram suas residências revistadas, mas nada foi encontrado.
Uma nova revista será feita em breve na suíte do Hotel Casa Sur, onde Payne estava hospedado em Buenos Aires. "O quarto ainda está vedado por ordem judicial e ninguém pode entrar. A busca pelo relógio nas casas das pessoas com quem Liam teve contato antes de sua morte foi a prioridade inicial, mas agora será realizada uma nova inspeção para verificar se o relógio permanece em algum lugar daquele quarto."

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