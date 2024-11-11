Rita Ora chora ao prestar homenagem a Liam Payne em premiação da MTV Crédito: Phil Noble / Reuters / Folhapress

A cantora Rita Ora prestou uma homenagem a Liam Payne durante o MTV Europe Music Awards (EMA) neste domingo (10) e chorou ao falar do amigo, o ex-cantor do One Direction que morreu em outubro aos 31 anos.

Rita, que colaborou com Liam no single de 2018 "For You", começou o discurso no palco dizendo que gostaria de reservar um momento "para lembrar de alguém muito, muito querido para nós".

"Nós o perdemos recentemente e ele era uma grande parte do mundo da MTV e do meu mundo e acho que de muitos de vocês em casa e de todos aqui esta noite", continuou.

"Liam Payne era uma das pessoas mais gentis que conheci", afirmou, acompanhada de palmas do público presente.

"Ele tinha o maior coração e sempre era a primeira pessoa a oferecer ajuda de qualquer maneira que pudesse. Ele trouxe tanta alegria a todos os lugares que entrava e deixou uma marca tão grande no mundo", disse a cantora.

Em lágrimas, acrescentou: "Então vamos apenas tirar um momento para lembrar nosso amigo Liam..."

Rita já havia admitido estar "devastada" com a morte de Liam. A cantora foi às redes sociais em outubro para prestar homenagem a Liam, dizendo que ele tinha "a alma mais gentil".

Ela também prestou homenagem ao ex-One Direction durante um show em Osaka, Japão.