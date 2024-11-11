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Internacional

Rita Ora chora ao prestar homenagem a Liam Payne em premiação da MTV

Rita, que colaborou com Liam no single de 2018 "For You", começou o discurso no palco dizendo que gostaria de reservar um momento para lembrar de alguém querido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 09:21

Rita Ora chora ao prestar homenagem a Liam Payne em premiação da MTV
Rita Ora chora ao prestar homenagem a Liam Payne em premiação da MTV Crédito: Phil Noble / Reuters / Folhapress
A cantora Rita Ora prestou uma homenagem a Liam Payne durante o MTV Europe Music Awards (EMA) neste domingo (10) e chorou ao falar do amigo, o ex-cantor do One Direction que morreu em outubro aos 31 anos.
Rita, que colaborou com Liam no single de 2018 "For You", começou o discurso no palco dizendo que gostaria de reservar um momento "para lembrar de alguém muito, muito querido para nós".
"Nós o perdemos recentemente e ele era uma grande parte do mundo da MTV e do meu mundo e acho que de muitos de vocês em casa e de todos aqui esta noite", continuou.
"Liam Payne era uma das pessoas mais gentis que conheci", afirmou, acompanhada de palmas do público presente.
"Ele tinha o maior coração e sempre era a primeira pessoa a oferecer ajuda de qualquer maneira que pudesse. Ele trouxe tanta alegria a todos os lugares que entrava e deixou uma marca tão grande no mundo", disse a cantora.
Em lágrimas, acrescentou: "Então vamos apenas tirar um momento para lembrar nosso amigo Liam..."
Rita já havia admitido estar "devastada" com a morte de Liam. A cantora foi às redes sociais em outubro para prestar homenagem a Liam, dizendo que ele tinha "a alma mais gentil".
Ela também prestou homenagem ao ex-One Direction durante um show em Osaka, Japão.
Liam caiu do terceiro andar do Hotel Casa Sur em Buenos Aires no mês passado. Ele estava em Buenos Aires para assistir ao show de seu ex-colega de banda do One Direction, Niall Horan.

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