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Liam Payne tem lançamento de música póstuma adiado; saiba o motivo

Produtor havia anunciado 'Do no wrong' para esta sexta-feira (1°), mas voltou atrás e comunicou a decisão na web
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 09:02

Liam Payne, ex-One Direction
Liam Payne, ex-One Direction Crédito: Divulgação
Sam Pounds, cantor e produtor que colaborou com Liam Payne (1993-2024), no último single do cantor, decidiu não lançar a música agora.
Nesta terça-feira (29) Sam anunciou a decisão por meio de seu perfil no X, o antigo Twitter. O músico, que já produziu músicas para Jamie Foxx e Wiz Khalifa, explicou o porquê vai adiar o lançamento de 'Do No Wrong'.
Ele pediu respeito à família de Liam, que morreu aos 31 anos, no último dia 16, após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina. "Hoje eu decidi adiar Do No Wrong e deixar essa decisão para todos os membros da família. Quero que todos os lucros vão para uma instituição de caridade da escolha deles (ou como eles desejarem)".
Sam disse que todos ainda estão de luto. "Ainda não é o momento. Ainda estamos todos de luto pela morte de Liam e quero que a família tenha seu momento de luto em paz e em oração. Vamos todos esperar".
A música seria lançada na próxima sexta-feira (1º). Ainda não há previsão para uma nova data.

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