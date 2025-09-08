The Town

Green Day faz punk moleque no The Town com críticas a Trump e ao governo paulista

Carismático, vocalista Billie Joe Armstrong lidera performance de quase duas horas com energia e clássicos de décadas

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:47

Billie Joe Armstrong lidera performance de quase duas horas no The Town Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Depois de Travis Scott passar menos de 50 minutos no palco durante o principal show do festival The Town neste sábado (6) o Green Day decidiu fazer o extremo oposto e ficar quase duas horas tocando para seu público neste domingo (7).

As versões picotadas, reduzidas e emendadas das músicas que o trapper americano mostrou no Skyline ontem deram lugar a faixas estendidas mas nunca em excesso, muita interação com a plateia e uma performance com energia alta, típica do grupo punk americano.

Também foi o que seu público, mais velho que os jovens atraídos ao Autódromo de Interlagos pelo lineup de ontem, esperava.

Uma das poucas semelhanças entre os públicos dos artistas estava na presença dos sinalizadores, que apareceram às dezenas nos dois shows. No caso do Green Day, a banda nem tinha subido ao palco quando os primeiros foram acesos.

Outra semelhança foi o uso de ícones visuais pelo público. Scott teve seus óculos copiados no sábado, enquanto o público optou neste domingo por vestir a famosa gravata vermelha usada pelo vocalista Billie Joe Armstrong.

O grupo americano, que já tocou outras quatro vezes no Brasil, voltou às vésperas de completar 40 anos de carreira e depois de ter feito um dos melhores shows da edição de 2022 do Rock in Rio, festival carioca dos mesmos criadores do The Town.

A apresentação de hoje seguiu um roteiro parecido ao da última vez por aqui. Começou com "Bohemian Rhapsody" do Queen e "Blitzkrieg Bop" dos Ramones tocadas na íntegra. Depois, enquanto eles entravam no palco, veio uma colagem da Marcha Imperial da franquia "Star Wars", "We Will Rock You", do Queen, e "I Love Rock n Roll", famosa na voz de Joan Jett.

A banda americana Green Day se apresenta no palco Skyline durante show no segundo dia do The Town Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

O show seguiu com as mesmas primeiras quatro canções da apresentação de três anos atrás no Brasil. Primeiro veio "American Idiot", um dos mais importantes sucessos da banda e faixa que dá nome a seu maior álbum, lançado em 2004. A imagem de capa uma mão esquerda segurando uma granada em forma de coração foi reproduzida, enorme e inflável, no fundo do palco.

Na época, o discurso anti-nacionalista do trabalho foi impulsionado pela rejeição ao então presidente americano George W. Bush. Hoje, a música sobre a alienação americana é atualizada para o contexto do governo do republicano Donald Trump.

No show, Billie Joe troca o verso original em que diz que não faz parte da agenda "redneck". Agora, canta que não quer integrar a "agenda MAGA" uma referência às iniciais do slogan "Make America Great Again" do atual presidente americano.

Depois, no hino anti-guerra "Holiday", ele troca "Califórnia" por "São Paulo" num pedaço em que critica o "representante local". No Rock in Rio, quando tocou sob o governo Bolsonaro, o lugar que citou foi o "Brasil".

Emendando a música no próximo hit explosivo, "Know Your Enemy", o grupo convidou uma fã para cantar um verso da música outro clássico de suas apresentações. Antes do show, o telão mostrou a convidada da última vez deles por aqui segurando uma placa com "obrigada por me deixar tocar no Rock in Rio" escrito nela.

O Green Day, formado por Armstrong, o baixista Mike Dirnt e o baterista Tré Cool, dá uma aula de interação com o público ao longo da apresentação.

A banda tem uma atitude de punk moleque, capitaneada por um vocalista de carisma imenso. Ele zanza pelo palco, levanta uma bandeira do Brasil jogada pela plateia, vira o microfone para ouvir o público e o chama o tempo inteiro.

Também fala sério muitas vezes, sempre sobre política isso além das mensagens que suas músicas já carregam. No show deste domingo, desejou mais de uma vez um feliz Dia da Independência para os brasileiros e voltou a criticar políticos corruptos depois de cantar "Letterbomb".

Green Day empilha clássicos em apresentação no palco Skyline Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

"Nós já estamos cheios desses políticos, desses bastardos fascistas. Então não queremos saber mais deles, não nesta noite, não no Dia da Independência", disse.

Também pediu para que os fãs curtissem juntos. "Nós estamos aqui por causa de nossas famílias e amigos. Então eu peço que vocês olhem para quem está ao lado de vocês, porque hoje nós estamos bebendo, fumando, dançando e cantando junto com estranhos".

A apresentação ainda empilhou músicas de "Dookie", de 1994, o álbum que colocou o grupo no mapa dele aparecem "Basket Case", "Longview", "Welcome to Paradise" e "When I Come Around". Até as duas faixas escolhidas do mais recente "Savior", do ano passado, "Dilemma" e "Bobby Sox", foram celebradas.

Embora tenha seguido um script muito parecido com o da visita passada e com os shows que faz ao redor do mundo, o Green Day consegue entregar algo de único toda vez que sobe ao palco. É uma viagem no tempo para quem os ouvia décadas atrás, mas também um espetáculo hipnotizante musicalmente para quem não acompanha sua carreira.

A banda deixou o palco em meio a uma explosão de confetes verde e amarelos, com a plateia gritando seu nome. Armstrong, então, voltou com o violão para se despedir do The Town cantando "Good Riddance (Time of Your Life)" com Dirnt e Cool fazendo gracinhas ao seu lado.

