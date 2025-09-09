Famosos

Whindersson Nunes relembra fim do casamento com Luísa Sonza e fala sobre compulsão

Humorista comentou a relação com Maria Lina após a perda do filho

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:19

Whindersson Nunes no programa De Frente com Blogueirinha Crédito: Reprodução/Dia TV

Whindersson Nunes, 30, abriu o jogo sobre momentos marcantes da vida pessoal e profissional em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha.

O humorista relembrou o fim do casamento com Luísa Sonza, refletiu sobre o noivado com Maria Lina, falou sobre a dor da perda do filho João Miguel e comentou as dificuldades que enfrenta com o álcool e a impulsividade, que relaciona à sua superdotação.

Sobre a separação de Luísa, com quem foi casado por dois anos, o artista afirmou que o processo em si foi tranquilo, embora a repercussão pública tenha gerado tumulto. "A gente terminou de forma calma. A confusão veio depois, com as pessoas. Entre nós dois foi tranquilo", disse.

Ele também abordou os rumores de traição que circularam na época, envolvendo a cantora e o músico Vitão. "Eu perguntei para ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalho mesmo", contou.

Whindersson também revisitou a relação com Maria Lina, com quem viveu um noivado de cerca de um ano. Os dois se separaram em agosto de 2021, pouco tempo após a morte do filho do casal, João Miguel, que nasceu prematuro com apenas 22 semanas e viveu 30 horas.

O comediante reconheceu que guarda carinho e memórias especiais. "Eu tenho esse afeto que voltaria sim, hipoteticamente. Não que eu tenha vontade, mas porque tenho lembranças boas com a Maria - coisas boas", afirmou.

Whindersson ainda revelou as dificuldades que enfrenta com a bebida, descrevendo um comportamento compulsivo. "Eu começo a beber e não consigo parar. Sei que vem de algum lugar, da minha superdotação, com a impulsividade que eu tenho. Então tento não começar, porque acho que vou conseguir parar, mas não consigo. É complicado", desabafou.

