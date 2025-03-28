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Whindersson Nunes deixa clínica psiquiátrica após mais de um mês internado

Humorista tem histórico de depressão e ficou recluso para tratar saúde mental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2025 às 14:38

Whindersson Nunes em postagem após deixar clínica psiquiátrica
Whindersson Nunes em postagem após deixar clínica psiquiátrica Crédito: Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes
Após mais de um mês internado, Whindersson Nunes recebeu alta hospital da clínica psiquiátrica onde estava internado.
O humorista ficou reclusou em um lugar no interior de São Paulo desde meados de fevereiro para tratar questões de saúde mental. Ele tem histórico de depressão e ansiedade.
"Lili [liberdade] cantou", escreveu ele na legenda de uma foto no Instagram, a primeira publicação desde 15 de fevereiro.
A volta para casa também foi comemorada pelos pais de Whindersson. "Bem-vindo de volta para nos alegrar e fazer nossas vidas mais felizes. Te amo", escreveu Valdenice.
"Que essa nova fase de sua vida seja diferente de tudo, repleta de coisas boas", disse Hidelbrando.
Nos últimos anos, ele se envolveu no boxe e participou de disputas esportivas. Em entrevista a Marcelo Tas em 2023, Whindersson afirmou que a prática o acalmava mentalmente.
"Ela é vai e volta. Você está bem durante muito tempo, depois vem um negócio que você não sabe o que está acontecendo."

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